Des gains majeurs pour les employé-es de la production de Keurig

MONTRÉAL, le 11 juin 2025 /CNW/ - Les quelque 400 travailleuses et travailleurs de la production de Keurig à Montréal ont voté à 80 % en faveur de l'entente de principe, qui leur permettra de bonifier leurs conditions de travail et leurs salaires.

C'est après avoir mené une grève du 15 au 17 mai que les salarié-es ont réussi à faire avancer la négociation, ce qui a conduit à une entente de principe, le 25 mai dernier. Cette négociation visait la signature de leur première convention collective CSN. Le nouveau contrat de travail inclut des gains majeurs, notamment :

Une augmentation salariale de 21 % sur quatre ans, dont 15,5 % pour les deux premières années, ce qui équivaut à une hausse de plus de 4 $ l'heure à la signature de la convention collective ;

Une réécriture complète de la convention incluant de nombreuses améliorations dans les conditions de travail, notamment : Une banque d'heures pour le temps supplémentaire ; Une bonification de la formation ; L'ajout d'un congé mobile pour les salarié-es de 10 ans et plus d'ancienneté ; Des améliorations sur la santé-sécurité au travail ; Une bonification des mesures de libération syndicale.



« C'est grâce à la mobilisation des 400 travailleurs et travailleuses de la production de Keurig que nous avons réussi à obtenir notre première convention collective CSN. Notre détermination nous a permis d'améliorer nos conditions d'emploi et de forcer Keurig à partager ses profits avec nous », explique Abdeslam Ait Brahim, secrétaire - trésorier du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Keurig-CSN.

« Les syndiqué-es ont fait face à un géant comme Keurig et ils ont réussi à arracher de nombreux gains. C'est une belle leçon de solidarité. Quand on se tient debout, on réussit à rendre meilleur son quotidien au travail », poursuit Nancy Mathieu, secrétaire générale de la Fédération du commerce-CSN.

« Les salarié-es ont de quoi être fiers ! Leur mobilisation a fait la différence et ils n'ont pas hésité à faire la grève pour que l'employeur reconnaisse enfin leurs efforts. Cela nous rappelle à quel point la grève reste un moyen nécessaire pour obtenir de meilleures conditions », ajoute Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

« Keurig a rencontré des employé-es qui ont fait le choix de joindre la CSN pour se battre vers de meilleures conditions de travail. Leur nouvelle convention prouve que c'est lorsque les salarié-es s'organisent qu'ils peuvent convaincre les employeurs de les écouter », de conclure Caroline Senneville, présidente de la CSN.

À propos

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Renseignements : Hubert Forcier, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 209-3311, Courriel : [email protected]