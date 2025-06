Négociation nationale des CPE : l'entente est adoptée par les travailleuses

MONTRÉAL, le 2 juin 2025 /CNW/ - Au terme d'une tournée d'assemblées générales partout au Québec, l'entente a été adoptée par les travailleuses et les travailleurs des CPE de la CSN. Les 13 000 travailleuses des CPE de la CSN continueront d'exiger que le gouvernement en fasse davantage dans les prochains mois pour assurer l'avenir du réseau.

Ce sont 58 % des travailleuses et des travailleurs qui ont voté en faveur de l'entente intervenue le 5 mai dernier avec le Conseil du trésor, le ministère de la Famille et les regroupements patronaux. L'entente contient des augmentations salariales entre 17,4 % et 19,4 %, en plus d'une bonification des premiers échelons de l'éducatrice qualifiée et spécialisée, ce qui permet de diminuer l'écart avec le secteur public pour la plupart des titres d'emploi. Elle contient aussi des gains supérieurs à ceux obtenus par les autres organisations syndicales, par exemple pour l'obtention de primes de disparités régionales, d'une prime de valorisation pour les travailleuses d'expérience, d'une prime de reconnaissance des années de service récurrente et d'une prime de disponibilité au travail améliorée, de même qu'une bonification de l'assurance collective et de l'ajout de quatre heures pour la gestion à la cuisine. Malgré cela, le résultat témoigne de la déception des milliers de travailleuses face à la fermeture gouvernementale d'agir davantage pour freiner la pénurie de personnel dans les CPE.

« Ce que l'on doit retenir de cette négociation, c'est que c'est la mobilisation exemplaire qui a permis de faire bouger un gouvernement insensible aux préoccupations des travailleuses de CPE. Nous avons réussi à repousser la majorité des demandes patronales de reculs dans nos conditions de travail et à obtenir certains gains. Rappelons-nous que des milliers de familles attendent toujours une place alors que le réseau peine à attirer et retenir le personnel. C'est pourquoi les travailleuses espéraient obtenir plus de reconnaissance. Mais tôt ou tard, le gouvernement devra se rendre à l'évidence qu'il devra en faire plus pour ce réseau si important pour le Québec », explique Stéphanie Vachon, représentante des CPE de la FSSS-CSN.

« Dans les prochains mois, nous allons continuer d'interpeller le gouvernement à tous les niveaux pour qu'il pose les gestes nécessaires pour compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Ce n'est pas en misant sur les garderies privées qu'on réussira à répondre aux besoins des familles. Pour donner les meilleurs services aux enfants, il faut compter sur les CPE et pour ça, on a besoin des milliers de travailleuses qui se lèvent chaque jour pour prendre soin des tout-petits », poursuit Lucie Longchamp, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

« Le gouvernement caquiste est sur une bien mauvaise pente. Dans les derniers mois, il utilise tous les moyens de s'en prendre aux travailleuses et aux travailleurs et de démanteler nos acquis sociaux. Pas une semaine ne passe sans qu'il dénigre des salarié-es voulant améliorer leur sort. Cela rappelle toute l'urgence de continuer de lutter pour bâtir un autre Québec, un Québec pour les travailleuses et les travailleurs », de conclure Caroline Senneville, présidente de la CSN.

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) constitue l'organisation syndicale la plus importante dans le secteur des centres de la petite enfance (CPE) au Québec. Elle regroupe 80 % des CPE syndiqués, soit près de 13 000 travailleuses et travailleurs.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Renseignements : Hubert Forcier, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 209-3311, Courriel : [email protected]