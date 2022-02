Mandat de grève à l'hôtel Fairmont Tremblant

TREMBLANT, QC, le 28 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée syndicale le 24 février dernier, les membres de la section locale 698 du syndicat Unifor ont rejeté une offre patronale tout en accordant un mandat de grève à leur comité de négociation.

« Nos membres sont déterminés à obtenir des améliorations à leurs conditions de travail. Il faut qu'on s'assure non seulement d'attirer la main-d'œuvre, mais aussi de la retenir. Et pour ça, ça prend une bonne convention collective », explique le président de la section locale et de l'unité du Fairmont Tremblant, Michel Clavette.

Le syndicat donne en exemple le salaire chez Tim Horton qui est de 20 $/heure. Le coût de la vie est aussi élevé dans la région alors que le loyer moyen est de 1 200 $/mois. Dans un contexte de reprise après la Covid-19, mais aussi de pénurie de main-d'œuvre, « il faut stabiliser des emplois », plaide le représentant syndical.

Les parties en sont à 13 rencontres de négociation. Malgré le mandat de grève, le syndicat a espoir d'en arriver à un règlement. Des échanges ont d'ailleurs cours pour fixer des rencontres prochainement.

Le Fairmont Tremblant emploie une centaine de membres de la section locale 698.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

