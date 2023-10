Au total les 7 700 élèves et 60 chauffeurs de Manassas City Public Schools

bénéficieront d'un air plus pur et auront accès à un transport plus fiable.

BEVERLY, Mass., 16 octobre 2023 /CNW/ -- Highland Electric Fleets , le principal fournisseur de services d'électrification des parcs d'autobus scolaires en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Manassas City Public Schools (écoles publiques de la Ville de Manassas) afin d'installer six bornes de recharge et de fournir 12 autobus scolaires électriques dans le district sur une période de trois ans. Il s'agit du premier déploiement d'autobus scolaire électrique pour Highland en Virginie, et le projet appuiera les objectifs de la Ville de Manassas visant à réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et de 80 % d'ici 2050 dans le cadre du plan de développement durable de la ville.

« L'achat d'autobus électriques concorde avec nos efforts visant à rendre le réseau de transport scolaire plus écologique, a déclaré Andy Hawkins, directeur exécutif des finances et de l'exploitation de Manassas City Public Schools. Nous allons suivre de près la progression et les répercussions de cette initiative dans le cadre de notre collaboration avec Highland pour réduire notre empreinte carbone. »

Alors que les efforts déployés à l'échelle nationale pour décarboniser le transport encouragent les écoles à remplacer leur parc de véhicules diesel, Manassas City Public Schools a choisi Highland comme fournisseur de solutions d'électrification pour remplacer ses autobus scolaires par des autobus électriques. Le district a acquis trois autobus pour l'année scolaire en cours et en ajoutera trois autres l'année prochaine. Six autobus supplémentaires seront ajoutés en 2025. Ce partenariat permettra de réduire les émissions de carbone dans la collectivité et d'offrir aux élèves des Manassas City Public Schools un moyen de transport silencieux et plus propre.

Le modèle unique de Highland, qui combine des fonds privés et des fonds publics, élimine le coût initial de la mise à niveau vers l'électricité, ce qui rend la transition vers l'électricité plus facile et plus abordable pour les districts scolaires. En tant que partenaire du district en matière d'électrification, Highland achète les autobus et l'équipement de recharge, électrifie le dépôt d'autobus, forme les chauffeurs d'autobus et les mécaniciens, gère la recharge et offre une garantie de disponibilité de charge pour la durée du contrat de 15 ans, le tout à un prix fixe qui, souvent est inférieur aux coûts traditionnels du diesel.

« Highland se réjouit de ce partenariat qui fournit un transport équitable et sans émission aux districts scolaires de la Virginie et du reste du pays, a déclaré Duncan McIntyre, chef de la direction et fondateur de Highland Electric Fleets. Nous félicitons la Ville de Manassas de son engagement à l'égard de l'avancement des plans de développement durable à l'échelle de la ville, et nous sommes ravis de pouvoir aider Manassas City Public Schools à atteindre son objectif en matière de développement durable à long terme. »

À propos de Highland Electric Fleets

Highland Electric Fleets est le principal fournisseur de services d'électrification pour les districts scolaires, les gouvernements et les exploitants de parcs de véhicules en Amérique du Nord. Fondée en 2019, l'entreprise offre une gamme unique de produits qui facilitent la mise à niveau des parcs de véhicules électriques et en réduisent les coûts. Exerçant ses activités dans 30 États et au Canada, Highland est responsable de la première utilisation d'autobus scolaires électriques dans le cadre d'un programme de raccordement de véhicules commerciaux au réseau (V2G) et du plus grand projet d'autobus scolaires électriques aux États-Unis à ce jour. Pour en savoir plus, consultez www.highlandfleets.com .

À propos de Manassas City Public Schools

Manassas City Public Schools est situé dans le nord de la Virginie, à environ 50 km (30 milles) au sud-ouest de Washington, D.C. MCPS s'efforce de prendre en compte les caractéristiques uniques de sa communauté diversifiée en offrant un milieu d'apprentissage encourageant, équitable et novateur, en partenariat avec les familles, pour donner aux élèves les moyens d'atteindre leur plein potentiel.

