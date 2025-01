55% des chefs d'entreprise canadiens s'attendent à une amélioration de la croissance économique mondiale, contre 31 % l'an dernier. Les attentes concernant la croissance nationale s'élevaient à 42 %, contre 25 % l'an dernier.

79 % des chefs d'entreprise canadiens prévoient d'adopter l'IA au cours des 12 prochains mois, mais ils sont moins nombreux que leurs homologues mondiaux (87 %).

58 % d'entre eux prévoient de faire au moins une acquisition au cours des trois prochaines années.

Près de quatre chefs d'entreprise canadiens sur dix ont commencé à faire concurrence dans de nouveaux secteurs au cours des cinq dernières années.

TORONTO, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Bien que les chefs d'entreprise canadiens soient conscients du potentiel d'incertitude macroéconomique et géopolitique, ils sont optimistes quant à la croissance économique cette année : 55 % d'entre eux s'attendent à une amélioration de la croissance mondiale contre 31 % l'an dernier, selon la 28e enquête annuelle mondiale auprès des chefs d'entreprise de PwC. Les attentes concernant la croissance économique nationale sont également à la hausse, alors que 42 % des chefs d'entreprise prévoient une amélioration, comparativement à 25 % l'an dernier.

Cette enquête menée auprès de 4 701 chefs de direction dans 105 pays et territoires, dont 167 au Canada, souligne la nécessité pour les chefs d'entreprise de se réinventer grâce à l'adoption de l'IA générative, aux acquisitions stratégiques, à la concurrence dans de nouveaux secteurs et à la lutte contre les changements climatiques.

« Même si un plus grand nombre de chefs d'entreprise canadiens sont optimistes quant à la croissance économique, ils reconnaissent la nécessité d'adopter l'IA et les nouvelles technologies, d'investir dans de nouveaux secteurs et de réinventer leurs organisations. Malgré l'incertitude entourant les éventuelles mesures économiques qui pourraient entrer en vigueur avec la nouvelle administration américaine, les PDG canadiens demeurent remarquablement résilients et se préparent à relever les défis à venir », a déclaré Nicolas Marcoux, PDG de PwC Canada.

Adoption de l'IA : Le Canada accuse un retard et doit accélérer le rythme

Si 79 % des chefs de direction canadiens prévoient d'adopter l'IA au cours des 12 prochains mois, ce chiffre est inférieur à la moyenne mondiale de 87 %. Les chefs de direction canadiens sont également en retard dans l'intégration de l'IA dans les stratégies, les opérations et le développement de la main-d'œuvre. Ceux-ci constatent également un écart entre les résultats escomptés et les résultats réels de l'IA. Alors que 54 % des chefs d'entreprise s'attendaient l'an dernier à une amélioration de l'efficacité des employés grâce à l'IA générative, seuls 45 % l'ont constatée. De même, les augmentations de rentabilité prévues ne se sont matérialisées que pour 20 % d'entre eux, comparativement à une prévision de 29 %.

« Bien que les PDG canadiens reconnaissent le potentiel de l'IA, ils n'en voient pas encore l'impact sur leurs résultats financiers », a ajouté M. Marcoux. « L'intégration de l'IA à l'échelle de l'organisation, la priorisation du perfectionnement des compétences et l'adoption d'une approche transparente pour s'adapter à l'évolution des emplois sont essentielles pour établir la confiance, maximiser le potentiel de l'IA et stimuler la productivité. »

Principales opportunités de réinvention des entreprises

Une proportion croissante de chefs d'entreprise canadiens (35 %) pensent que leur entreprise risque de ne pas être viable dans 10 ans, par rapport à 32 % l'année dernière. La bonne nouvelle est que les chefs de direction canadiens prennent des mesures pour réinventer leur entreprise. 60% des chefs de direction canadiens (64 % à l'échelle mondiale) ont pris au moins une mesure significative pour changer la façon dont leur entreprise crée, capture et fournit de la valeur.

Plus de PDG canadiens que les répondants mondiaux (58 % par rapport à 54 %) prévoient des acquisitions au cours des trois prochaines années afin d'avoir accès à de nouvelles capacités et à de nouveaux talents.

Parallèlement aux tendances mondiales (38 %), 37 % des chefs d'entreprise canadiens affirment que leur entreprise a commencé à être compétitive dans de nouveaux secteurs, notamment la fabrication industrielle, les services de santé, les biens de consommation et l'immobilier.

En ce qui concerne les changements climatiques, les chefs de direction canadiens tirent parti des nouvelles possibilités offertes par la décarbonisation pour créer de la valeur. Près des trois quarts (72 %) ont effectué des investissements liés au climat au cours des 12 derniers mois. Ce pourcentage est inférieur à celui des chefs de direction mondiaux (81 %), ce qui indique que les chefs d'entreprise canadiens ne voient pas tous les avantages de l'action en faveur du climat.

Mesures à prendre par les chefs de direction canadiens :

Favoriser l'adoption de l'IA : identifiez les compétences clés, offrez des formations et soyez transparents sur l'évolution des emplois.

: identifiez les compétences clés, offrez des formations et soyez transparents sur l'évolution des emplois. Collaborer pour se réinventer : les acquisitions, les partenariats et le partage d'informations peuvent favoriser l'innovation.

: les acquisitions, les partenariats et le partage d'informations peuvent favoriser l'innovation. Voir au-delà de la conformité climatique : concentrez-vous sur la décarbonisation stratégique pour créer de nouvelles sources de revenus.

À propos de la 28e enquête annuelle mondiale auprès des chefs de direction de PwC :

PwC a interrogé 4 701 chefs de direction dans 105 pays et territoires du 1er octobre 2024 au 8 novembre 2024. Les chiffres mondiaux et régionaux sont pondérés proportionnellement au PIB nominal du pays. Les chiffres sectoriels et nationaux sont basés sur les données non pondérées recueillies pour l'ensemble de l'échantillon des 4 701 répondants. Les résultats complets de l'enquête sont accessibles ici.

