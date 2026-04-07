TORONTO, le 7 avril 2026 /CNW/ - L'alliance RBC iShares a annoncé aujourd'hui l'élargissement de la gamme de FNB d'obligations Objectif à échéance RBC grâce au lancement du FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2032 RBC (TSX : RGQU), du FNB d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2032 RBC (TSX : RQU) et du FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2032 RBC (TSX : RUQU/RUQU.U). L'alliance RBC iShares a également annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux FNB d'actions à gestion active : le FNB d'actions canadiennes RBC (TSX : RCAN) et le FNB d'actions de sociétés américaines à grande capitalisation RBC (TSX : RUSA/RUSA.U). Ces cinq nouveaux FNB sont gérés par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») et devraient faire leur entrée à la Bourse de Toronto aujourd'hui.

Élargissement de la gamme des FNB d'obligations Objectif à échéance RBC

L'alliance RBC iShares a ajouté à sa gamme de produits à revenu fixe trois nouveaux FNB d'obligations Objectif à échéance RBC qui arrivent à échéance en 2032. Les FNB d'obligations à échéance cible aident les investisseurs et les conseillers canadiens à gérer la duration avec plus de précision en investissant dans un portefeuille diversifié d'obligations arrivant à échéance la même année. Depuis que RBC GMA Inc. a lancé les premiers FNB d'obligations à échéance cible au Canada en 2011, la gamme des FNB d'obligations Objectif à échéance RBC a atteint plus de 4 milliards de dollars d'actifs et englobe des échéances allant de 2026 à 2032, ce qui en fait la plus grande gamme de FNB d'obligations à échéance cible au Canada1.

Fonds Symbole boursier Frais de gestion FNB d'obligations gouvernementales canadiennes Objectif 2032 RBC RGQU 0,15 % FNB d'obligations de sociétés canadiennes Objectif 2032 RBC RQU 0,20 % FNB d'obligations de sociétés américaines Objectif 2032 RBC RUQU/RUQU.U 0,20 %

Lancement de nouveaux FNB d'actions à gestion active

L'alliance RBC iShares a élargi sa gamme de FNB à gestion active en lançant deux nouveaux FNB d'actions, offrant ainsi aux investisseurs et aux conseillers canadiens un accès aux marchés canadiens et américains. Ces deux nouveaux FNB actions tirent parti de l'expertise en placement de l'équipe Actions nord-américaines de RBC GMA Inc., qui gère collectivement plus de 100 milliards de dollars d'actifs.

Fonds Symbole boursier Frais de gestion FNB d'actions canadiennes RBC RCAN 0,39 % FNB d'actions de sociétés américaines à grande capitalisation RBC RUSA/RUSA.U 0,39 %

« Les besoins des conseillers et des investisseurs canadiens ne cessent de changer, à mesure qu'évoluent les marchés et les tendances en matière d'élaboration de portefeuille », a déclaré Stephen Hoffman, premier directeur général, Fonds négociés en bourse, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.« Avec le lancement de nos nouveaux FNB d'actions à gestion active et l'élargissement de notre gamme de FNB d'obligations Objectif à échéance, nous misons sur l'expertise de nos équipes de placement pour proposer des solutions qui répondent aux besoins changeants de nos clients. »

L'alliance RBC iShares vise à aider les clients à atteindre leurs objectifs de placement en mettant à leur disposition des moyens d'élaborer des portefeuilles efficaces et de prendre leur avenir financier en main. Elle s'engage à offrir une expérience FNB vraiment unique et à générer des résultats positifs pour ses clients.

___________________________ 1Source : Bloomberg, au 31 mars 2026

Pour plus de renseignements sur l'alliance RBC iShares, veuillez consulter le site www.rbcgam.com/solutionsfnb.

La gamme de l'alliance RBC iShares comprend des FNB RBC gérés par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») et des FNB iShares gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les FNB RBC ne visent pas à procurer, à l'échéance, un montant prédéterminé. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC. RBC GMA Inc., membre du groupe de sociétés de RBC GMA et filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

Aperçu de RBC

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RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA) est la division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC). RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Les fonds RBC, les fonds BlueBay, les fonds PH&N et les FNB RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) et distribués au Canada par des courtiers autorisés. Le groupe des sociétés de RBC GMA, qui regroupe RBC GMA Inc. (y compris PH&N Institutionnel), gère environ 795 milliards de dollars d'actifs et compte environ 1 600 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

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SOURCE RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.