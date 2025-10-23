/R E P R I S E -- Les Canadiens de Montréal et l'Association pulmonaire du Québec font équipe pour une grande journée de vaccination gratuite au Centre Bell/

MONTRÉAL, le 20 oct. 2025 /CNW/ - L'Association pulmonaire du Québec (APQ) et les Canadiens de Montréal invitent la population à participer à une journée de vaccination gratuite qui se tiendra le mardi 28 octobre 2025, de 9 h à 18 h, à l'Espace 1909 du Centre Bell.

Cette initiative vise à faciliter l'accès à la vaccination et à sensibiliser les Québécoises et Québécois à l'importance de la prévention des maladies respiratoires.

Journée de vaccination au Centre Bell (Groupe CNW/Association pulmonaire du Québec)

Les personnes admissibles pourront recevoir gratuitement les vaccins suivants :

Influenza

Pneumonie

COVID-19

Virus respiratoire syncytial

Zona

Aucun patient pédiatrique ne sera vacciné sur place. Les critères d'admissibilité sont détaillés sur le site Web de l'APQ : https://poumonquebec.ca/evenement/journee-de-vaccination-gratuite-au-centre-bell/

Un événement santé dans un lieu emblématique avec des anciens joueurs des Canadiens

Le Centre Bell, symbole du sport et du rassemblement à Montréal, accueillera cet événement unique où la prévention et la santé communautaire seront mises de l'avant. Deux anciens joueurs des Canadiens, David Savard et Vincent Damphousse, seront présents pour rencontrer le public et encourager la population à se faire vacciner (leurs heures de présence seront communiquées sous peu).

« L'Association pulmonaire du Québec est fière de faire équipe avec les Canadiens de Montréal pour offrir à la population un accès simple et gratuit à la vaccination. Ensemble, nous voulons inspirer les Québécois.es à prendre soin de leurs poumons et de leur santé », souligne Dominique Massie, directrice générale de l'APQ.

Rappelons que les maladies pulmonaires figurent parmi les principales causes de décès au Québec. On estime qu'environ 12 millions de Canadiens vivent avec une affection respiratoire. La vaccination demeure l'un des moyens les plus efficaces de se protéger contre les infections pouvant aggraver ces maladies.

Inscriptions sur poumonquebec.ca

SOURCE Association pulmonaire du Québec

Renseignements : Dominique Massie, Directrice générale de l'Association pulmonaire du Québec, [email protected], 514 287-7400 #224