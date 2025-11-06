Invisible, mais mesurable: lancement de la 10e campagne provinciale « Villes et municipalités contre le radon » avec La Malbaie, ville hôte

MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - L'Association pulmonaire du Québec (APQ), avec le soutien de Santé Canada, est fière d'annoncer le lancement officiel de sa campagne annuelle de sensibilisation au radon, qui, cette année, prend son envol depuis La Malbaie, désignée fièrement ville hôte pour l'édition 2025. Cette initiative vise à rappeler l'importance de mesurer la présence de ce gaz radioactif invisible et inodore, naturellement présent dans le sol, mais potentiellement dangereux pour la santé lorsqu'il s'accumule dans les habitations.

Le radon, première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs

Chaque année, plus de 3 200 personnes au Canada succombent à des maladies liées au radon, faisant de ce gaz la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs et la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme. Toutes les résidences peuvent être touchées, peu importe leur ancienneté ou leur localisation. Le seul moyen de déterminer l'exposition est de procéder à un test de dépistage.

Mesurer pour agir: un geste essentiel

Avec le slogan « Invisible, mais mesurable », la campagne 2025 met l'accent sur la simplicité et la nécessité de mesurer la concentration de radon à domicile. Un test, abordable et facile à réaliser pendant au moins trois mois (d'octobre à avril), permet de connaître le niveau de radon. Dès que la concentration dépasse 200 Bq/m³, il existe des solutions éprouvées, telles que la dépressurisation active du sol, pour réduire efficacement les risques pour la santé pulmonaire. Dans un bâtiment ayant fait l'objet de rénovations énergétiques, il est également essentiel d'effectuer une nouvelle mesure du radon après les travaux.

« On ne peut pas voir ni sentir le radon, mais on peut agir. Mesurer, puis intervenir si nécessaire, est un geste concret qui protège la santé de toute la famille », souligne Dominique Massie, directrice générale de l'APQ.

La Malbaie, ville hôte de la 10e campagne



La Malbaie a été choisie comme ville hôte de la 10ᵉ campagne de sensibilisation au radon. C'est d'ailleurs à l'hôtel de ville de la Malbaie que se tiendra la conférence de presse annonçant le lancement de la campagne, le 6 novembre à 14 heures, dans la salle du conseil de l'hôtel de ville au 515, boul. de Comporté, La Malbaie G5A1L9. Cette municipalité se distingue par son engagement envers la santé et la qualité de vie de ses citoyens. D'ailleurs, cinquante (50) dosimètres seront offerts par la ville de la Malbaie. Leur distribution se fera sur demande, après avoir complété un formulaire.

"La Ville de La Malbaie est fière de s'associer à l'Association pulmonaire du Québec afin de sensibiliser la population aux risques liés au radon. En tant que ville hôte de cette campagne, nous réaffirmons notre engagement envers la santé publique et invitons tous les citoyens à s'informer sur le radon et ses effets sur la santé. Ensemble, agissons pour un air plus sain et une communauté en meilleure santé." déclare Michel Couturier, maire de la Malbaie.

Des ressources accessibles à toute la population et aux villes et municipalités

Dans le cadre de la campagne 2025, plusieurs outils sont offerts par l'Association pulmonaire du Québec:

Trousse de dépistage facile à commander et à utiliser

Carte interactive présentant les niveaux de radon région par région

Guides, affiches et calendrier médiatique pour les villes participantes

Toutes ces ressources sont présentées ici: https://poumonquebec.ca/sante-pulmonaire/environnement/radon/

