QUÉBEC, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs maintient la surveillance rehaussée de la maladie débilitante chronique des cervidés dans le secteur entourant la ferme d'élevage établie dans les Laurentides, où des cas ont été détectés en 2018. La réglementation imposant la collecte d'échantillons et limitant le déplacement de certaines parties anatomiques de cervidés abattus reste en vigueur dans certains secteurs des Laurentides, de l'Outaouais et de la Montérégie en 2023 (voir les zones d'application des mesures liées à la MDC sur la carte ci-dessous).

Délimitation des zones et mesures associées à la maladie débilitante chronique des cervidés (MDC) au Québec. (Groupe CNW/Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs)

Enregistrement des cerfs de Virginie à une station désignée

Tout adepte de la chasse qui abat un cerf de Virginie (adulte ou faon) dans un rayon de 45 kilomètres de l'élevage où la MDC a été détectée en 2018 doit obligatoirement l'enregistrer à l'une des stations désignées à l'intérieur de ce rayon. Pour connaître les coordonnées et les heures d'ouverture de ces stations, on peut visiter la page Liste des stations d'enregistrement. L'enregistrement en ligne de ce gibier n'est pas autorisé.

Prélèvement d'échantillons obligatoire

Une chasseuse ou un chasseur qui abat un cerf de Virginie ou un orignal âgé d'au moins 12 mois dans le rayon de 45 kilomètres doit obligatoirement le faire analyser pour la détection de la MDC. Pour ce faire, la personne doit se présenter à l'une des stations d'enregistrement désignées à l'intérieur de ce rayon de 45 kilomètres, afin que le personnel du Ministère prélève les échantillons nécessaires.

Ailleurs dans la province, le Ministère procédera à des analyses sur les cerfs de Virginie abattus à la chasse grâce à un partenariat avec certaines boucheries.

Les résultats des analyses seront accessibles en ligne sur Québec.ca/maladiecervidés.

Restrictions de déplacement de certaines pièces anatomiques de cervidés

Certaines parties, dont la tête et la colonne vertébrale, de cerfs de Virginie, d'orignaux ou de cervidés d'élevage abattus à moins de 45 kilomètres du lieu où la MDC a été détectée en 2018 doivent rester à l'intérieur du territoire délimité par ce rayon. De plus, ces parties doivent demeurer dans la zone de chasse où l'animal a été abattu. Par conséquent, l'enregistrement, le débitage et la taxidermie doivent toujours être effectués à l'intérieur du rayon de 45 kilomètres et de la zone de chasse où la bête a été abattue. Ces restrictions de déplacement ont pour but de prévenir la propagation potentielle de la maladie vers d'autres secteurs du Québec, si elle est présente en milieu naturel.

Bilan de la surveillance de la MDC en 2022

La surveillance de la MDC effectuée en 2022 dans la zone de surveillance rehaussée (ZSR) a permis d'atteindre les objectifs fixés par le Ministère. Grâce à la collaboration des chasseuses et des chasseurs, un total de 769 cerfs de Virginie et 28 orignaux ont été analysés dans ce secteur. Aucun cas positif n'a été détecté. Ces résultats sont encourageants, car ils indiquent que si la maladie se trouve en milieu naturel, elle affecte peu d'animaux et peut donc encore être éliminée.

Ailleurs dans la province, 4 555 cerfs de Virginie et 13 orignaux ont également été analysés grâce à la participation d'une soixantaine de boucheries. Tous les résultats se sont révélés négatifs.

Pour obtenir des informations plus détaillées, consultez le bilan des opérations de surveillance et de contrôle de la MDC en 2022.

Enfin, le Ministère encourage les adeptes de la chasse à exercer leur activité avec civisme et dans le respect des règles de sécurité et de la réglementation. Il rappelle aussi que l'autorisation du propriétaire est obligatoire pour chasser sur un terrain privé.

Faits saillants :

La MDC est une maladie dégénérative du système nerveux central qui est toujours mortelle pour l'animal atteint. Elle touche les cervidés, notamment les cerfs de Virginie et les orignaux, principales espèces de grand gibier chassées au Québec.

Activement engagé dans la lutte contre cette maladie, le gouvernement du Québec a mis en place un réseau de surveillance des animaux dans la nature. Aucun cas de MDC n'a été détecté chez les cervidés sauvages analysés jusqu'à maintenant.

À ce jour, la MDC n'est pas considérée comme une maladie transmissible à l'humain. Cependant, Santé Canada recommande de ne pas consommer ou utiliser les tissus d'un animal infecté.

Informez-vous sur les opérations de surveillance et de contrôle de la MDC.

Pour connaître les périodes et les modalités de chasse au cerf de Virginie ainsi que les restrictions de déplacement de parties de carcasses, consultez la page Web sur la chasse au cerf de Virginie.

