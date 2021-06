Maisons des aînés : incertitude dans la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - La CAQ a promis la construction de 288 places en Maisons des aînés et alternatives dans la Capitale-Nationale. Or, à un an de la prochaine campagne électorale, seulement 96 des places annoncées sont en construction. La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'aînés et de proches aidants, Mme Monique Sauvé, a exprimé sa préoccupation face à cette situation.

« La CAQ a promis beaucoup aux aînés de la Capitale-Nationale et à leurs familles. Aujourd'hui, elle doit expliquer pourquoi les Maisons des aînés promises n'avancent pas. Est-ce parce que les coûts ont explosé, atteignant jusqu'à 1 M$ par chambre ? Est-ce dû au manque de main-d'œuvre pour y offrir les services ? Quand les 288 places promises seront-elles disponibles ? Pendant que les travaux n'avancent pas, qu'est-ce que la ministre des aînés, Marguerite Blais, et à la ministre responsable de la région, Geneviève Guilbault, disent aux aînés qui attendent actuellement des places d'hébergement ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils devront être très patients avant de voir des résultats. »

Monique Sauvé, députée de Fabre et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés.

Rappelons que la CAQ a annoncé la construction de 4 maisons dans la région, à Portneuf, Sainte-Foy, dans le secteur Lebourgneuf de Québec et à Saint-Hilarion. Seulement celle de Lebourgneuf est en construction. Alors que ça avance à pas de tortue dans la région, presque la totalité des places prévues dans les Laurentides et dans Lanaudière est en construction.

Jack Roy, Attaché de presse, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle