Maisons des aînés : 1200 places de qualité et sécuritaires en 24 mois

QUÉBEC, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Alors que la liste d'attente pour une place en centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) dépasse maintenant le seuil des 3000 personnes au Québec, l'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) propose au gouvernement du Québec de mener à terme l'ouverture de 1200 nouvelles places de qualité et sécuritaires, et ce, dans un délai de 18 à 24 mois.

« Le gouvernement a un travail colossal devant lui pour concrétiser son engagement visant les Maisons des aînés. Les risques de dépassement de coûts et de délais supplémentaires sont énormes. Nous proposons au gouvernement d'assumer notre part de ce risque et d'utiliser la flexibilité du modèle privé conventionné pour répondre aux besoins des Québécois. Développer 1200 places en moins de 24 mois : nous l'avons déjà fait dans le passé, nous pouvons le refaire! », lance M. Vincent Simonetta, président de l'AEPC.

L'AEPC souhaite la tenue d'une rencontre au cabinet du premier ministre du Québec le plus rapidement possible afin de discuter de cette proposition et analyser les avenues de collaboration possibles avec le gouvernement sur cet important chantier.

Lors de la dernière campagne électorale, l'actuel premier ministre, M. François Legault, s'était engagé à développer 2600 nouvelles places d'hébergement et de soins de longue durée dans un nouveau concept de « Maisons des aînés », axé notamment sur la proximité, au cours de son premier mandat de gouvernement. Selon les informations qui ont circulé jusqu'ici, le gouvernement miserait pour le moment seulement sur le réseau public afin de développer ces nouvelles places. Or, le modèle privé conventionné assure déjà plus de 20 % des places en CHSLD actuellement disponibles au Québec.

« Au terme d'une grande tournée québécoise qui l'a largement démontré, nous réitérons que le modèle privé conventionné présente l'équilibre parfait entre l'accessibilité universelle et la saine gestion des fonds publics. Nous proposons des soins et des services de qualité irréprochables dans des établissements sécuritaires, avec un encadrement personnalisé, et ce, à un coût prévisible pour le gouvernement. De par leur modèle de gestion flexible et de proximité, les établissements privés conventionnés incarnent déjà la vision de Maisons des aînés prônée par le gouvernement du Québec. Nous demandons tout simplement de nous permettre de contribuer, à notre mesure, à l'atteinte des objectifs du gouvernement et de la population », conclut Mme Annick Lavoie, directrice générale de l'AEPC.

Selon les dernières données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), plus de 3000 personnes sont en attente d'une place en CHSLD au Québec, dont 368 pour la région de la Capitale-Nationale.

Selon le dernier bilan statistique disponible des visites d'appréciation en CHSLD, 100 % des établissements privés conventionnés offrent un milieu de vie très adéquat (70 %) ou acceptable (30 %). Aucun n'est préoccupant (0 %).

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 30 propriétaires-gestionnaires qui dirigent 59 installations (57 CHSLD et 2 centres de réadaptation, incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, un milieu de soins et un milieu de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Démontrant leur expertise en soins et services depuis plus de 60 ans, les établissements privés conventionnés de son réseau répondent collectivement aux besoins quotidiens de près de 7000 résidents.

