MONTRÉAL, le 11 août 2022 /CNW/ - Les partenaires Placements BEAM Sainte-Catherine et le Fonds immobilier de solidarité FTQ sont fiers d'inaugurer un tout nouveau projet résidentiel de type appartements-boutiques situé au 2190, rue Ste-Catherine Ouest à Montréal dans le secteur Shaughnessy Village de l'arrondissement Ville-Marie. L'immeuble, réalisé par Demonfort qui a su conserver le magnifique cachet historique de sa façade, attire des occupants au mode de vie urbain axé sur la communauté, provenant autant du Québec que de l'étranger.

Dans un environnement où tous les services sont à distance de marche, les locataires sont inspirés par le charme du passé et la modernité des lieux. L'immeuble propose seulement 5 unités par étage offrant une ambiance feutrée. Au total, le projet regroupe 53 appartements-boutiques. Le rez-de chaussée totalise 2 437 pi2 et accueillera une bannière commerciale qui saura attirer une clientèle où la vie de quartier et l'effervescence du centre-ville se côtoient.

Maison Haute Ste-Catherine répond aux besoins d'aujourd'hui des personnes qui aiment vivre la ville, dans un univers sans voiture. Situé à proximité de nombreux commerces, de restaurants, d'universités, de centres hospitaliers et du transport collectif, le projet propose des stationnements intérieurs pour vélo, des espaces de rangements, une terrasse sur le toit avec vue sur le mont Royal, une salle d'exercices et un espace dédié au co-working. Les premiers locataires ont aménagé le 1er août dernier.

« Maison Haute est situé dans un secteur prisé à proximité des grandes artères commerciales. Il est bien desservi par les transports en commun, incluant le métro Atwater, l'autobus et le train, ce qui le positionne favorablement auprès des jeunes professionnels et des étudiants. D'ailleurs, des étudiants et des professionnels étrangers sont attirés par le projet, signe que Montréal conserve ses attraits avec ses universités et ses pôles d'emplois. »

Ali Lakhdari,

Vice-président, Placements BEAM Sainte-Catherine

« L'immeuble s'intègre parfaitement bien à son environnement et au quartier. Il est un vrai petit bijoux architectural puisque nous avons conservé sa façade historique au rez-de-chaussée, à laquelle nous avons ajouté une touche de modernité aux 13 étages additionnels. Nous avons aussi maximisé l'éclairage naturel dans les espaces intérieurs des unités pour le meilleur confort des occupants. »

Florent Moser

Président, Demonfort

« Nous sommes heureux de nous associer à de nouveaux partenaires regroupés sous trois sociétés québécoises et dirigées par de jeunes entrepreneurs dynamiques. Placements Beam Sainte-Catherine à titre de promoteur immobilier, Demonfort en tant qu'entrepreneur général et Gestion Immobilière Cogeim à titre de gestionnaire immobilier. Ces jeunes de la relève cumulent déjà une feuille de route qui témoigne d'une belle expertise acquise dans la réalisation de divers projets, tant dans la restauration d'immeubles existants que dans le développement de projets neufs résidentiels et commerciaux. »

Martin Raymond,

Vice-président principal des investissements immobiliers,

Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le projet Maison Haute Ste-Catherine en bref :

Terrain de 4 688 pi 2

Conservation et restauration de la façade originale en pierres grises

Bâtiment de 13 étages incluant :

53 appartements-boutiques locatifs de 1 ou 2 chambres à coucher et variant entre 400 et 900 pi 2 de superficie.

900 pi de superficie.

1 espace commercial locatif au rez-de-chaussée de 2 437 pi 2



1 salle d'exercices au 2 e étage

étage

1 terrasse commune sur le toit



Quelques unités disposent d'un balcon privé

Inclusions : Internet, climatiseur, 6 électroménagers (four, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle selon les unités, micro-ondes)

Espaces de rangement au sous-sol et 36 cases de stationnement pour vélos sont disponibles

Caractéristiques de l'emplacement :

Situé au 2190-2198, rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal

À distance de marche de la station de métro Atwater et de plusieurs lignes d'autobus

et de plusieurs lignes d'autobus À proximité du centre commercial Alexis Nihon et de commerces de proximité - épicerie, SAQ, restaurants et bars, universités, Hôpital général de Montréal.

À propos de Demonfort

Florent Moser et David Lafrance ont uni leurs forces en gestion, en construction et en rénovation pour fonder Demonfort inc. en 2003. Depuis 20 ans, l'entreprise a développé, réalisé et géré de nombreux projets immobiliers. Demonfort se démarque par la qualité et la diversité de ses projets notamment par la transformation d'anciennes usines et de bâtiments patrimoniaux en copropriétés, la construction de projets résidentiels en copropriétés et locatifs et de projets de maisons neuves ainsi que l'acquisition et la gestion d'immeubles à revenus. www.demonfort.ca

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Créé en 1991, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 décembre 2021, il comptait 54 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,9 milliards de dollars qui créeront quelque 40 000 emplois, 84 immeubles en gestion d'actifs, 1,8 million de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 146 millions de dollars pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

