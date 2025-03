Maison communautaire Saint-Michel - La Ville cède un terrain à la communauté pour bâtir un espace communautaire essentiel dans Saint-Michel

MONTRÉAL, le 27 mars 2025 /CNW/ - Lors d'un conseil extraordinaire, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a approuvé à l'unanimité un projet de promesse bilatérale par laquelle la Ville de Montréal s'engage à céder, sans contrepartie financière, à l'organisme Saint-Michel, quartier de l'innovation sociale (SMQIS), un terrain situé sur le boulevard Saint-Michel. L'organisme vise à bâtir sur ce lot un bâtiment communautaire. La cession équivaut à une subvention d'environ 2,19 millions de dollars de la part de la Ville et de l'Arrondissement.

Perspective de la future Maison communautaire Saint-Michel Crédit : FABG Architectes (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

La construction d'une future maison communautaire, regroupant sous un même toit des organismes du milieu, est prévue sur ce terrain dans les prochaines années. Située sur un emplacement accessible et névralgique, la Maison communautaire Saint-Michel comptera également une cuisine collective et une salle multifonctionnelle. De plus, ce futur lieu de rassemblement offrira également d'indispensables services aux familles, aux jeunes et aux aînés du quartier et agira comme un véritable levier en faveur de la revitalisation du boulevard Saint-Michel et ses abords.

« Enfin, la maison communautaire de Saint-Michel a trouvé son adresse ! Les organismes seront logés dans un bâtiment vert, écologique et répondant aux exigences écoresponsables tout en pérennisant des services indispensables à la communauté de Saint-Michel. Parce que les Michelois et Micheloises ne méritent rien de moins ! Je salue tout le travail réalisé par la table de quartier Vivre Saint-Michel en santé et par tous ses partenaires. L'Arrondissement pose aujourd'hui un geste essentiel pour la réalisation de ce projet. », a annoncé Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

« Depuis de nombreuses années, le quartier Saint-Michel est animé par la création d'un lieu intergénérationnel, inclusif et rassembleur. En cédant ce terrain, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a été à notre écoute et a répondu à ce besoin, rendant possible la construction de la Maison communautaire Saint-Michel. Ce geste marque un tournant historique, ayant permis de mobiliser les partenaires financiers. En répondant aux besoins des familles, des jeunes et des aînés, et en offrant des locaux accessibles aux organismes, cette maison deviendra un véritable catalyseur de solidarité et de vivre-ensemble », a déclaré Isabelle Tremblay, présidente du CA de Saint-Michel, quartier de l'innovation sociale.

Le terrain en question occupe une superficie de 1565,5 m² et accueille actuellement le jardin communautaire Le Michelois, situé au nord du boulevard Robert, du boulevard Saint-Michel à la 12e Avenue. Les parcelles du jardin communautaire actuel seront relocalisées ailleurs dans le quartier. Dans le cadre de la cession, le terrain est transféré à l'organisme SMQIS sans contrepartie financière, mais avec l'obligation de construire le bâtiment dans un délai de quatre ans suivant la signature de l'acte de cession.

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Renseignements : Rachel Vanier, Chargée de communication, [email protected]