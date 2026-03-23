La violence en milieu scolaire : un défi qui interpelle toute la société

Semaine de prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles

QUÉBEC, le 23 mars 2026 /CNW/ - À l'occasion de la deuxième édition de la Semaine de prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles, qui se déroule du 23 au 27 mars sur le thème As-tu le droit?, la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) insiste sur l'importance d'une mobilisation collective pour prévenir et réduire la violence en milieu scolaire. Alors que les équipes-écoles déploient quotidiennement des efforts soutenus pour assurer un environnement sécuritaire et bienveillant, il faut reconnaître que la violence ne s'arrête pas à l'école ni à la fin des classes.

Un phénomène social qui dépasse l'école, une responsabilité partagée

Les comportements violents observés en milieu scolaire sont de sources multiples : familiales, sociales ou liées à l'environnement numérique. C'est souvent à l'école qu'ils se manifestent. C'est pourquoi la lutte contre la violence et l'intimidation repose sur la participation active de l'ensemble de la société.

« L'école, à elle seule, ne peut lutter contre la violence. L'engagement de chacune et chacun d'entre nous est essentiel pour réduire la violence et l'intimidation. La violence ne se manifeste pas uniquement à l'école, il s'agit d'une responsabilité partagée. La sensibilisation et la prévention doivent se jouer dans tous les milieux de vie des jeunes », souligne le président-directeur général de la FCSSQ, M. Dominique Robert.

Des mesures concrètes dans les écoles

Les centres de services scolaires mettent en place des actions structurées visant à sensibiliser, à prévenir et à intervenir. Ces initiatives s'arriment au travail essentiel mené sur le terrain par l'ensemble du personnel des écoles. Pensons aux ateliers de sensibilisation sur le civisme, au respect et à la résolution pacifique des conflits, à l'intervention sécuritaire de même qu'aux projets concertés avec des organismes communautaires.

Un plan de lutte pour structurer l'action dans chaque école

Un plan de lutte contre la violence et l'intimidation est déployé dans chaque établissement scolaire. Il comprend les mesures de prévention de la violence et de l'intimidation, les moyens afin de signaler les événements et les interventions qui seront mises en place. Ce plan, mis à jour annuellement, permet de renforcer la prévention, d'impliquer les parents, les partenaires externes et d'assurer un suivi adapté auprès des jeunes concernés.

Un appel à la mobilisation collective

La Fédération des centres de services scolaires du Québec invite l'ensemble de la société québécoise à se mobiliser pour réduire la violence. C'est ainsi que les efforts déployés dans les écoles gagneront en portée. Chaque geste peut faire la différence.

« La sécurité et le bien‑être de nos jeunes doivent être un projet collectif. Ensemble, nous pouvons bâtir des milieux d'apprentissage plus sains et plus humains. », déclare le président-directeur général de la FCSSQ, M. Dominique Robert.

Dans le cadre de la Semaine de prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles, le ministère de l'Éducation propose plusieurs activités et ressources pour les élèves, leur famille et le personnel scolaire afin d'optimiser les mesures de prévention. Cette semaine de prévention s'inscrit dans les actions prévues au Plan de prévention de la violence et de l'intimidation dans les

écoles 2023-2028. Vous pouvez consulter la programmation détaillée sur le site du gouvernement du Québec à l'adresse suivante :

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/ressources-outils-reseau-scolaire/sante-bien-etre-jeunes/prevention-violence-intimidation-ecoles/semaine

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Source : Catherine Roy, Conseillère principale aux communications et relations de presse, Fédération des centres de services scolaires du Québec, 438 371-9420 - [email protected] - www.fcssq.quebec