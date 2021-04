Maintien du statu quo à la base de la SOPFEU de Maniwaki - Le gouvernement doit prendre ses responsabilités interpelle le syndicat Unifor

MANIWAKI, QC, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Partie prenante de la mobilisation dans les rues de Maniwaki aujourd'hui en faveur du maintien du statut actuel de la base principale de la SOPFEU de Maniwaki et de son centre de direction, le syndicat Unifor qui représente le personnel syndiqué de la base interpelle à son tour le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour afin de trouver une solution au dossier.

« Il est temps que les élus au gouvernement se mêlent du dossier. La confrontation stérile que les représentants de la SOPFEU maintiennent n'a aucun sens. Ils doivent refaire leurs devoirs. Quand plusieurs régions se mobilisent avec l'appui de la population, des travailleurs, des employeurs et des élus, ça veut dire quelque chose. À part les membres du CA, tout le monde est contre ce projet », a déclaré le directeur québécois d'Unifor, Renaud Gagné.

Depuis son annonce, le syndicat Unifor s'oppose au changement de gouvernance que le conseil d'administration de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) entend imposer. Ainsi selon les intentions de l'organisme, le statut de la base de Maniwaki serait modifié pour passer de base principale à base régionale et la direction générale serait déménagée vers Val-d'Or.

Alors que les élus de tous les paliers s'entendent pour dire que cette décision est erronée, le syndicat s'explique mal ce qui se passe.

Pour Renaud Gagné, il est donc plus que temps que les membres du gouvernement dont le ministre Pierre Dufour agissent pour dénouer cette impasse. « Je ne suis pas juriste, mais quand je lis l'article 182 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, je lis que le ministre a le pouvoir d'autoriser et même de modifier un plan d'organisation que lui soumet la SOPFEU. Il a donc son mot à dire et il doit le faire », explique M. Gagné.

Le syndicat entend bien maintenir la pression et poursuivre ses demandes afin que le gouvernement assume ses responsabilités dans ce processus décisionnel.

Unifor représente 80 membres de la section locale 3094 qui sont permanents saisonniers rattachés aux deux bases.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

