Maintien du patrimoine bâti - Une cure de jeunesse pour le pavillon L'Horizon

QUÉBEC, le 30 sept. 2025 /CNW/ - La ministre du Sport, du Loisir et du Plein Air, Mme Isabelle Charest, le député de La Peltrie, M. Éric Caire et le président-directeur général de la Sépaq, M. Martin Soucy, annoncent un investissement de 5 millions $ pour une rénovation majeure du pavillon L'Horizon de la Station touristique Duchesnay à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier.

Le pavillon L'Horizon, qui abrite notamment un poste d’accueil, un centre de location d’équipement, une aire de repos pour les visiteurs et des bureaux administratifs, est l’un des bâtiments emblématiques de la Station touristique Duchesnay. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Ce pavillon, qui abrite notamment un poste d'accueil, un centre de location d'équipement, une aire de repos pour les visiteurs et des bureaux administratifs, est l'un des bâtiments emblématiques du centre de villégiature quatre saisons. Sa signature architecturale, avec un revêtement de billes de bois, des pignons, des galeries et de grandes cheminées, est typique des édifices construits sur place à l'époque de l'ancienne école de foresterie.

Le pavillon L'Horizon est situé au point de départ des pistes de ski de fond et de randonnée ainsi que du parcours d'hébertisme aérien Arbraska.

Assurer la pérennité et la fonctionnalité

Construit en 1941, le bâtiment a besoin d'importants travaux de mise à niveau pour assurer sa pérennité et optimiser sa fonctionnalité: remplacement de la toiture, des fenêtres, des revêtements de plancher, remise à niveau des systèmes électromécaniques et de la plomberie, rénovation des installations sanitaires.

Le réaménagement intérieur favorisera un décloisonnement pour une plus grande aire ouverte, une réorganisation du centre de location et la rénovation d'une salle d'animation à l'étage pour les activités avec les groupes scolaires. Des aménagements extérieurs faciliteront la compréhension intuitive des usages du bâtiment (entrée, sortie, salle de fartage, etc.) et créeront des voies d'accès pour les piétons et véhicules d'urgence, des aires d'entreposage de vélos et d'équipement de ski et de l'aménagement paysager. Des fils électriques à proximité seront également enfouis pour améliorer la facture visuelle de l'ensemble.

Le chantier sera terminé et le pavillon L'Horizon sera à nouveau accessible aux fondeurs pour la saison hivernale 2026-2027. Ces travaux s'ajoutent à ceux de peinture réalisés cet été sur l'enveloppe extérieure des pavillons Le Boisé, L'Élan, Le Forestier et Le Castor de la Station touristique Duchesnay.

Les travaux sont financés à même des enveloppes prévues et provisionnées lors d'exercices budgétaires précédents.

Roulottes chauffées pour l'hiver

La Station touristique Duchesnay est une destination prisée des amateurs de ski de fond dans la région de Québec, notamment pour la diversité de ses pistes et la qualité de son traçage. Cet hiver, en raison des travaux qui y seront menés, les fondeurs seront accueillis dans quatre roulottes chauffées, installées dans le stationnement en contrebas du pavillon L'Horizon, où ils pourront sans problème farter leurs skis, se réchauffer et utiliser des installations sanitaires.

La vente des abonnements de saison et de carnets de billets quotidiens pour le ski de fond ouvrira vendredi le 3 octobre dès 9h .

CITATIONS

"La Station touristique Duchesnay offre de multiples possibilités pour ceux qui aiment bouger en nature. Du ski de fond à la planche à pagaie en passant par un parcours d'hébertisme aérien, la station est une destination quatre saisons de choix pour les amateurs d'activités physiques en plein air. Je me réjouis que des investissements viennent assurer que des installations de qualité puissent accueillir tous ceux qui viennent y pratiquer des sports et des loisirs et développer de saines habitudes de vie."

Isabelle Charest, ministre du Sport, du Loisir et du Plein air

"Avec la qualité de son emplacement, ajouté à la grande diversité des activités qui y sont offertes, la Station touristique Duchesnay est un réel joyau dans la région de la Capitale nationale. Plusieurs visiteurs y sont attirés et en profitent pour découvrir notre belle région. Je suis très heureux que l'on assure la pérennité de cette destination qui témoigne non seulement de notre passé, mais qui joue aussi un rôle dans notre dynamisme économique local pendant toute l'année."

Éric Caire, député de La Peltrie

"La Sépaq a la responsabilité d'actifs bâtis d'une valeur de 2,6 milliards $ dans ses 46 établissements. Nous avons à coeur d'investir autant que possible dans le maintien de nos infrastructures afin que les générations futures puissent elles aussi bénéficier d'expériences et de services de grande qualité. Un bâtiment comme le pavillon L'Horizon fait partie de notre patrimoine collectif. Sa rénovation a été préférée à une reconstruction afin de préserver l'histoire du lieu."

Martin Soucy, président-directeur général de la Sépaq

