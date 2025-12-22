QUÉBEC, le 22 déc. 2025 /CNW/ - La réserve faunique de Matane est heureuse d'annoncer le renouvellement de son partenariat avec la coopérative de solidarité Vertigo-Aventures, une entreprise accréditée par Aventure Écotourisme Québec qui propose des forfaits guidés de ski hors piste dans le spectaculaire secteur Mont-Blanc.

Partenaire de la réserve faunique depuis plus de 20 ans (2004), Vertigo-Aventures offre une expérience clé en main aux amateurs de randonnée alpine, de télémark ou de planche à neige. Les forfaits, d'une durée minimale de trois jours pour des groupes de 4 à 14 personnes, incluent le guidage professionnel, le transport en motoneige et un hébergement en yourte ou en tente du prospecteur au pied du mont Blanc.

Expérience et sécurité

Les passionnés expérimentés de Vertigo Aventures, une entreprise régionale, prennent en charge l'accès au secteur et l'ensemble de la logistique terrain, incluant le transport de bagages. Cet encadrement favorise la sécurité et la qualité de l'expérience puisqu'il est adapté aux groupes de clients qui auront leur guide et leur hébergement exclusifs. Les services sont principalement offerts à des adeptes ayant déjà une certaine expérience de l'activité et possédant leur propre équipement. Sur demande, des sessions d'initiation pourront être planifiées.

Le secteur Mont-Blanc comprend la totalité des versants du mont Blanc, d'une altitude de 1065 mètres, et certaines faces des monts Craggy et Pointu. Il offre aux amateurs d'aventure en montagne des pentes skiables de 10 à 45 degrés d'inclinaison, ainsi que des dénivellations verticales de 150 à 500 mètres.

CITATIONS

« Le Mont-Blanc est un secteur emblématique du massif des Chic-Chocs. En renouvelant notre partenariat avec Vertigo Aventure, nous confirmons notre volonté d'offrir à la population une expérience hivernale unique, encadrée par des professionnels et respectueuse de la sécurité des adeptes et du milieu naturel. »

Dan Gagnon, directeur de la réserve faunique de Matane

« Fidèle à sa mission de perpétuer l'accès au territoire récréatif fabuleux du mont Blanc, Vertigo s'engage encore plus vers l'avenir en consolidant ses activités hivernales et en développant des créneaux éducatifs qui s'intègrent au développement des sports de montagne non motorisés. »

François Roy, coordonnateur et fondateur de Vertigo-Aventures.

