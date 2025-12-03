Invitation aux médias - Le temps des Fêtes à l'Aquarium - Le retour de Mario Cyr et une programmation étoilée!

QUÉBEC, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Pour la période des Fêtes, l'Aquarium du Québec vous propose une programmation scintillante avec sa thématique sur les étoiles de mer. C'est sans compter le grand retour de l'explorateur Mario Cyr, qui vient lancer en primeur à Québec sa bande dessinée jeunesse, Nanuq, et l'atelier dessin de Caroline Soucy, l'autrice de Pol Polaire. Du 13 décembre au 4 janvier 2025, il y a de quoi s'amuser à l'Aquarium!

Plonger dans l'univers de Mario Cyr avec Nanuq

Pour lancer notre programmation des Fêtes, le plongeur et explorateur de renommée internationale, Mario Cyr, sera de passage à l'Aquarium le 13 décembre. Cet amoureux de l'Arctique, qui cumule plus d'une quarantaine d'expéditions dans ce coin du globe, vient nous présenter sa nouvelle bande dessinée jeunesse, Nanuq. Au menu : discussions et dédicaces.

Quand : 13 décembre - 10h45

Note : Aucune réservation requise

Les ''stars'' de l'Aquarium !

Nos guides animaliers ont conçu toutes sortes d'activités ludiques et amusantes sur le thème des étoiles de mer, cet invertébré étonnant. Jeu de mémoire, chasse aux étoiles, atelier découverte : l'étoile de mer en vedette, jeu des comparaisons avec d'autres animaux marins, toute la famille aura bien du plaisir à participer à nos activités éducatives. Une animation spéciale sur les étoiles de mer et leur mode de vie sera aussi présentée à la zone côtière.

Quand : 20 décembre au 4 janvier (sauf 25 décembre - fermé)

Temps des Fêtes lumineux

Une maquilleuse sera sur place pour dessiner toutes sortes d'étoiles de mer colorées sur les petites frimousses. Notre personnage légendaire, le Capteur d'étoiles, déambulera sur le site pour mettre un peu de magie. C'est sans oublier nos conteuses, Félicité la fée et Mme Prune, qui raconteront le nouveau conte Claire l'étoile de mer à la conquête de Roger le homard doré.

Quand : 20 décembre au 4 janvier (sauf 25 décembre - fermé)

Atelier de dessin

L'autrice et illustratrice de la BD Pol Polaire, Caroline Soucy, sera à l'Aquarium les 27 décembre et 3 janvier pour un atelier de dessin. Au programme : on apprend à dessiner des étoiles de mer et des ours polaires! Elle profitera de l'occasion pour présenter et dédicacer le quatrième et dernier tome de sa série, Terre des ours.

Quand : 27 décembre et 3 janvier - 10h45

Note : Aucune réservation requise

Note : À l'exception du maquillage, toutes les activités sont incluses dans le prix du billet quotidien. Pour l'horaire détaillé des activités, consultez notre site web.

