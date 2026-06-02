Maintien des infrastructures : la Chambre salue une entente majeure entre Québec et Ottawa

LONGUEUIL, QC, June 2, 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) salue les ententes conclues entre les gouvernements du Canada et du Québec concernant les infrastructures, dont celle pour une enveloppe de 4,4 milliards de dollars destinée au financement de projets structurants de transport collectif.

« Ces ententes, qui prévoient 10 milliards de dollars d'investissement, étaient attendues depuis plusieurs mois. Elles constituent un signal positif, considérant les besoins criants en matière de maintien des actifs et de modernisation des infrastructures publiques. Nous saluons l'approche qui reconnaît l'importance de mettre à niveau les infrastructures existantes, tout en ciblant des projets stratégiques qui soutiendront la croissance et la compétitivité de notre métropole. Le dernier coup de sonde de la Chambre indique que les entreprises considèrent que la modernisation et l'entretien des infrastructures existantes (33 %) doivent impérativement faire partie des trois priorités des gouvernements pour améliorer l'environnement d'affaires », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Une entente structurante pour la métropole

La Chambre souligne également que cette annonce survient dans un contexte où les besoins de maintien des actifs continuent de croître. Bien que le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2026-2036 prévoie une hausse des investissements sur un horizon de 10 ans, l'apport du gouvernement fédéral vient renforcer la capacité du Québec à répondre aux besoins les plus pressants et à soutenir la réalisation de ses priorités en matière d'infrastructures.

« La compétitivité d'une métropole repose en partie sur sa capacité à déplacer efficacement ses travailleurs, ses étudiants, ses consommateurs et ses visiteurs. Investir dans le maintien et le développement du métro le plus achalandé au Canada, c'est investir directement dans la capacité du Grand Montréal à prospérer », a souligné Mme Dessureault.

Une démonstration concrète d'hypercollaboration

Pour la Chambre, cette annonce s'inscrit directement dans une approche qui est nécessaire pour répondre à nos défis économiques : soit celle de l'hypercollaboration entre les différents ordres de gouvernement.

« Les enjeux de mobilité dépassent les frontières de nos villes. Cette entente démontre ce qui peut être accompli lorsque les gouvernements et les partenaires du milieu travaillent ensemble autour d'un objectif commun. La Chambre tient à saluer en ce sens le leadership du premier ministre du Canada, Mark Carney, de la première ministre Christine Fréchette, ainsi que les efforts du ministre responsable des Relations canadiennes, Jean Boulet, et du ministre des Finances, Eric Girard, qui ont contribué à faire avancer ce dossier majeur pour le Québec », a ajouté Mme Dessureault.

Maintenir l'élan

« Nous saluons l'aboutissement de discussions attendues depuis longtemps, qui répond à plusieurs priorités exprimées par le Québec et par le milieu économique. Le défi sera maintenant de transformer rapidement ces engagements en réalisations concrètes, de poursuivre les efforts visant à réduire le déficit de maintien des actifs et de mettre en place des mécanismes de financement prévisibles permettant de planifier les investissements à long terme. À ce titre, la Chambre considère que le Plan québécois des infrastructures devrait être réformé pour en faire un mécanisme de planification stratégique à long terme, indépendant des cycles politiques et budgétaires », a conclu Mme Dessureault.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

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SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 514 688-2789, [email protected]