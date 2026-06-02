Maintien de la ligne d'autobus 40 Express : Une mobilisation régionale portée jusqu'à l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 2 juin 2026 /CNW/ - La députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, a déposé aujourd'hui, à l'Assemblée nationale du Québec, une pétition réclamant le maintien du circuit d'autobus 40 Express entre la gare Vaudreuil et la station de métro Côte-Vertu, pour une période minimale d'un an suivant la mise en service de la station Anse-à-l'Orme du REM, dans l'Ouest-de-l'Île.

Portée par une importante mobilisation citoyenne et régionale, la pétition a recueilli près de 2 500 signatures. Depuis plusieurs semaines, des citoyens, des travailleurs, des étudiants, des élus municipaux et des usagers du transport collectif multiplient les interventions afin de préserver cette liaison directe jugée essentielle pour la région de Vaudreuil-Soulanges.

À la suite des représentations effectuées par la Ville de Vaudreuil-Dorion auprès de l'Autorité régionale de transport métropolitain et d'EXO, le maintien temporaire de la ligne 40 Express a été prolongé jusqu'au 29 mai 2026. Le dépôt de cette pétition vise maintenant à demander au gouvernement du Québec et aux autorités concernées de prolonger cette période de rodage, afin d'éviter des répercussions importantes pour les usagers de la région.

En service depuis 2010, la ligne 40 Express représente un axe majeur de mobilité pour Vaudreuil-Soulanges, avec près de 245 000 passages enregistrés annuellement. Or, les changements liés à l'arrivée du REM soulèvent d'importantes préoccupations, notamment l'ajout de plusieurs correspondances, l'allongement des temps de déplacement ainsi qu'une hausse de coûts anticipée pouvant atteindre 75 % des coûts mensuels de transport pour certaines personnes.

Au cours des dernières semaines, plusieurs actions de mobilisation ont été organisées, notamment une agora citoyenne, des interventions médiatiques et une campagne d'information sur les réseaux sociaux. Le maire de Vaudreuil-Dorion, Paul Dumoulin, ainsi que les conseillères municipales Jasmine Sharma et Vanessa Leduc sont à l'origine de ces différentes actions.

Les élus et citoyens souhaitent maintenant que le gouvernement du Québec et les autorités responsables du transport collectif entendent les préoccupations exprimées par la population et agissent rapidement afin d'assurer une transition équitable et adaptée aux réalités de la région.

Citations :

« Le maintien de la ligne 40 Express représente une demande claire et légitime de la population de Vaudreuil-Soulanges. Il est essentiel que la transition vers le REM se fasse de manière progressive, réaliste et respectueuse des besoins des usagers. Cette pétition envoie un message fort au gouvernement : notre région doit conserver un service de transport fiable, accessible et adapté à sa réalité. »

- Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil

« On ne peut pas couper un service structurant du jour au lendemain et demander aux citoyens de simplement s'adapter. Les étudiants, les travailleurs et les familles de Vaudreuil-Dorion - comme ceux de toute la région - méritent mieux. La transition vers le REM doit se faire avec les citoyens, et non contre eux. Nous allons poursuivre nos représentations jusqu'à ce que des solutions concrètes et réalistes soient mises en place. Nos citoyens ont droit à un réseau efficace, un service stable et une mobilité qui respecte leur quotidien »

- Paul Dumoulin, maire de Vaudreuil-Dorion

« Depuis le début de cette mobilisation, des centaines de citoyens nous rappellent à quel point ce service est essentiel pour notre communauté. Nous parlons d'étudiant(e)s qui se rendent en classe, de travailleurs qui effectuent ce trajet quotidiennement et de familles qui dépendent d'un service de transport collectif efficace et abordable. Aujourd'hui, à la lumière des informations obtenues concernant les clauses de non-concurrence et de rabattement au REM, j'ai de sérieuses questions quant aux explications qui ont été fournies dans le cadre de la refonte du réseau pour justifier l'abolition de ce service. Cette situation soulève un véritable enjeu de transparence et de confiance publique, alors notre demande de maintien du service semble tout à fait raisonnable. »

- Jasmine Sharma, conseillère municipale du district des Bâtisseurs, Vaudreuil-Dorion

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]