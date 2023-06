Maintenir la compétitivité du Québec en intelligence artificielle - Appui de 3 M$ à l'Université Laval

QUÉBEC, le 29 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une subvention maximale de 3 millions de dollars, d'ici 2025, à l'Université Laval afin de soutenir l'Institut intelligence et données ainsi que des projets visant à constituer le Pôle régional d'expertise en intelligence artificielle (IA) au Québec. Cette subvention permettra à l'Université Laval de mobiliser les forces vives du milieu pour encourager la recherche novatrice dans ce secteur d'avenir, et d'offrir aux entreprises de la grande région de Québec des activités de formation, de transfert de connaissances et d'accompagnement.

La députée de Jean-Talon et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets sciences et innovation), Mme Joëlle Boutin, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon.

Cette aide financière s'inscrit dans la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027.

« L'aide accordée à l'Institut intelligence et données est une excellente nouvelle pour les entreprises de la région, qui pourront dorénavant bénéficier de services d'accompagnement afin d'adopter l'IA dans leurs pratiques d'affaires. On maintient ainsi la compétitivité du Québec dans ce domaine d'avenir. »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets sciences et innovation)

« Ce projet de l'Institut intelligence et données contribuera à développer des solutions innovantes en réponse à des enjeux de société, tout en encourageant l'adoption de l'IA au sein des organisations. Notre gouvernement a la forte volonté de faire du Québec un pôle incontournable en intelligence artificielle, et on le démontre par cette annonce aujourd'hui. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La création de l'Institut intelligence et données a certainement permis à la Capitale-Nationale de faire sa place parmi les grands pôles de recherche et d'innovation en intelligence artificielle et en valorisation des données à l'échelle canadienne et internationale. Le financement annoncé aujourd'hui par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie permettra à l'équipe de l'Institut de poursuivre ses activités de recherche, de formation et de transfert, et à notre région de continuer à bénéficier d'une expertise de pointe dans un domaine clé. »

Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation de l'Université Laval

« Les développements des trois dernières années nous ont permis de nous ancrer dans les écosystèmes de l'IA national et international, et les prochaines années nous permettront de continuer à y grandir et à y contribuer, et cela, en misant sur la force de nos ancrages régionaux et de notre appétit pour la collaboration - le tout afin de développer une IA basée sur des données du monde réel, appuyée par une recherche fondamentale liée à leur traitement ou à leur analyse, avec le soutien d'une approche éthique et socialement responsable. »

Denis Laurendeau, directeur par intérim de l'Institut intelligence et données et professeur au Département de génie électrique et de génie informatique de la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval

L'Institut intelligence et données de l'Université Laval accompagne les entreprises dans le virage vers l'IA et encourage la relève et l'excellence dans la recherche en lien avec ce domaine.

La SQRI 2 2022-2027 prévoit plus de 7,5 milliards de dollars d'ici 2027 pour doter le Québec de bases solides en recherche et en innovation.

2022-2027 prévoit plus de 7,5 milliards de dollars d'ici 2027 pour doter le Québec de bases solides en recherche et en innovation. Le gouvernement du Québec a mandaté le Conseil de l'innovation du Québec pour mener une réflexion collective sur les occasions favorables et les enjeux associés à l'IA afin d'assurer son développement ainsi que son utilisation éthique et responsable.

l'innovation du Québec pour mener une réflexion collective sur les occasions favorables et les enjeux associés à l'IA afin d'assurer son développement ainsi que son utilisation éthique et responsable. Le gouvernement joue un rôle actif dans la collaboration internationale, en appuyant notamment l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique ainsi que le Centre d'expertise international de Montréal en intelligence artificielle dans le cadre du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle.

