Maintenir et simplifier l'ACEUM sont les priorités des PME canadiennes

OTTAWA, ON, le 30 juin 2026 /CNW/ - Alors que les négociations de l'ACEUM entrent dans une nouvelle phase cruciale, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) demande au gouvernement fédéral de placer les priorités des PME au centre des discussions.

« Les propriétaires d'entreprise sont frustrés. L'incertitude persistante entourant les tarifs douaniers et la situation commerciale retarde des décisions importantes en matière d'investissement et de croissance. Le maintien des exemptions prévues par l'ACEUM pour le Canada doit demeurer la priorité absolue du gouvernement. Bien que l'accès libre de tarifs pour les produits conformes à l'ACEUM ait été extrêmement bénéfique, les PME sont impactées par l'imposition des tarifs sectoriels, comme sur l'acier et l'aluminium, et elles ont de la difficulté à démontrer leur conformité à l'ACEUM », affirme Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Selon les dernières données de la FCEI, 64 % des propriétaires de PME estiment que le Canada devrait prendre le temps nécessaire pour obtenir les meilleures conditions possibles dans le cadre du renouvellement de l'ACEUM. Seuls 16 % préféreraient un accord plus rapide, mais potentiellement moins avantageux.

Les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis se sont considérablement détériorées depuis un an. En effet, en avril 2026, 75 % des PME affirment que la guerre tarifaire a nui à leurs relations avec leurs clients ou partenaires commerciaux américains, en hausse par rapport à 49 % en mars 2025. De plus, seulement 40 % des propriétaires de PME considèrent actuellement les États-Unis comme un partenaire commercial fiable.

Par conséquent, près de la moitié (48 %) des PME qui faisaient affaire avec les États-Unis se sont tournées vers d'autres marchés. Parmi celles-ci, près des trois quarts se tournent vers le commerce intérieur. Au-delà du Canada, l'Asie (40 %) et les pays de l'Union européenne (39 %) constituent les principales solutions de rechange, mais les coûts d'expédition élevés, les lenteurs à la frontière et la complexité des procédures douanières limitent la diversification des échanges commerciaux.

« Les propriétaires d'entreprise font tout leur possible pour diversifier leurs échanges commerciaux, mais nous ne serons jamais en mesure de remplacer entièrement les États-Unis. C'est pourquoi il est capital de parvenir à un accord sur lequel nos entrepreneurs pourront compter dans les années à venir », ajoute M. Guénette.

À mesure que les discussions se poursuivent, les négociateurs devraient cerner les domaines où des améliorations communes sont possibles, notamment en rendant l'ACEUM plus accessible aux PME, en simplifiant les règles douanières et en clarifiant les règles d'origine.

« Le manque de clarté des règles d'origine ainsi que les coûts de conformité et administratifs élevés amènent certaines entreprises à payer des tarifs douaniers plutôt que de se conformer à l'ACEUM. En préparant la prochaine version de l'accord, les négociateurs doivent tenir compte du fait que l'ACEUM est complexe pour les PME. Nous pouvons faire mieux. Ottawa doit veiller à conclure un accord clair, accessible et adapté aux entreprises de toutes tailles », conclut M. Guénette.

Méthodologie

Les données s'appuient sur les résultats préliminaires du sondage Votre Voix - juin 2026, mené en ligne depuis le 4 juin 2026 auprès de 932 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 3,2 %, 19 fois sur 20.

Les données s'appuient sur les résultats finaux du sondage Votre Voix - avril 2026, mené en ligne du 9 au 27 avril 2026 auprès de 1 611 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 2,44 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 103 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, 514 817-0228, [email protected]