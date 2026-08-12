Nouveaux tarifs américains : 40 % des petits exportateurs canadiens touchés

OTTAWA, ON, le 12 août 2026 /CNW/ -- Selon un récent sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), parmi les PME canadiennes exportant aux États-Unis, 2 sur 5 vendent des produits touchés par les tarifs de 50 % qui pourraient être imposés sur certains produits conformes à l'ACEUM. Parmi celles-ci, 77 % anticipent une baisse de revenus si les tarifs entrent en vigueur, et 35 % prévoient une diminution d'au moins 50 %.

« Ces tarifs de 50 % feraient très mal au petit studio du Québec qui envoie des tableaux dans une galerie de New York, ou à la scierie de la Colombie-Britannique qui expédie des panneaux à un constructeur de Seattle. Si les tarifs entrent en vigueur la semaine prochaine, ils nuiront énormément aux PME qui dépendent de clients américains et aux acheteurs américains qui dépendent de fournisseurs canadiens. La majorité d'entre elles ont toujours tenu pour acquis que les produits conformes à l'ACEUM resteraient exemptés de tarifs. Le risque de perdre des ventes, de devoir réduire drastiquement les prix ou de se tourner vers d'autres marchés crée beaucoup d'anxiété pour les petits exportateurs à quelques jours du 19 août », souligne Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI.

Plus de 9 exportateurs aux États-Unis sur 10 sont préoccupés par les tarifs proposés, dont 34 % ont dit être extrêmement préoccupés. Ceux ayant des produits touchés (40 %) étaient plus susceptibles de vendre les produits suivants :

Machines et équipements industriels

Bois, produits forestiers et matériaux de construction

Plastiques, polymères et produits d'emballage

Produits agricoles, aliments et boissons

Arts, bijoux et produits de création

« Peu de PME peuvent absorber des tarifs de 50 % ou refiler la facture à leurs clients tout en restant concurrentielles. Nous suivons de près les négociations avec Washington, car les enjeux sont considérables pour les PME canadiennes », conclut M. Gaudreault.

Méthodologie

Résultats finaux du Sondage sur les nouveaux tarifs américains proposés sur les produits canadiens, mené en ligne du 28 juillet au 6 août auprès de 1 833 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 2,3 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 103 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]