La FCEI lève son verre aux gouvernements pour l'élimination des obstacles au commerce interprovincial de l'alcool

OTTAWA, ON, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), a publié la déclaration suivante à propos de la mise en œuvre de l'accord pancanadien sur la vente directe d'alcool aux consommateurs :

« C'est une excellente nouvelle. Les vignobles, les brasseries, les cidreries et les distilleries indépendantes du Canada attendent depuis longtemps de pouvoir expédier directement leurs produits aux consommateurs partout au pays.

La possibilité pour les petits producteurs d'expédier directement leurs produits aux consommateurs d'une province à l'autre leur permettra d'accéder à de nouveaux marchés, de faire croître leur entreprise et d'offrir aux Canadiens un plus vaste choix de produits. Cette mesure représente une avancée concrète vers l'élimination des obstacles inutiles au commerce interprovincial et envoie un message clair quant à la volonté des gouvernements de renforcer le marché intérieur du Canada.

La FCEI surveillera de près la mise en œuvre de cet accord afin de veiller à ce que les provinces n'imposent pas d'exigences inutiles en matière de permis, d'autorisations ou d'enregistrement qui pourraient augmenter les coûts et le fardeau réglementaire des petits producteurs. Nous félicitons le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan d'avoir misé sur une approche simple et non contraignante en matière de vente directe aux consommateurs, permettant ainsi aux producteurs indépendants de tirer pleinement parti des occasions créées par ces réformes.

L'annonce d'aujourd'hui marque une première étape importante, mais le travail est loin d'être terminé. La prochaine étape consiste à intégrer les boissons alcoolisées à l'Accord canadien de reconnaissance mutuelle. Ainsi, tout produit alcoolisé qui se vend légalement dans une province ou un territoire pourrait être vendu partout au pays, sans être assujetti à des tests, des formalités administratives ou des exigences réglementaires redondants. Cela permettrait de réduire davantage les obstacles auxquels sont confrontés les petits producteurs et de créer un marché intérieur réellement ouvert pour les boissons alcoolisées canadiennes. »

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 103 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]