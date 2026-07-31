Déclaration de la FCEI sur l'éventuel arrêt de travail chez WestJet

OTTAWA, ON, le 31 juill. 2026 /CNW/ -- Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), a publié la déclaration suivante à propos de l'avis de grève et de lock-out chez WestJet :

« Un arrêt de travail, surtout pendant l'une des fins de semaine les plus achalandées de l'été pour les voyages, aurait un impact majeur sur le réseau de transport canadien et sur les centaines de milliers de PME pour lesquelles la saison touristique est cruciale.

Nos recherches montrent que le tiers des PME comptent sur la saison touristique pour générer leurs revenus. Même une courte interruption pourrait avoir un impact considérable sur leurs plans d'affaires. Une perturbation prolongée des voyages durant la moitié de l'été serait dévastatrice.

Nous demandons à WestJet et au syndicat de parvenir à une entente afin d'éviter toute perturbation de service. S'ils n'y parviennent pas, Ottawa doit être prêt à intervenir pour éviter les dommages économiques qu'un arrêt de travail en pleine saison touristique causerait à l'économie canadienne. »

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 103 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]