MONTRÉAL, le 13 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures pour combattre les changements climatiques tout en consolidant l'économie et en créant des emplois bien rémunérés, notamment dans le secteur du bâtiment. Voir à bien adapter nos infrastructures pour accroître leur résistance aux impacts des changements climatiques non seulement aidera à améliorer le rendement énergétique des bâtiments au profit de l'industrie et des collectivités, mais contribuera aussi, à long terme, à abaisser les coûts et à favoriser abordabilité et fiabilité.

À l'occasion de la conférence Retrofit Canada à Montréal, Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé aujourd'hui un deuxième appel à propositions dans le cadre du Programme pilote pour des quartiers plus verts (PPQV). Axé sur les projets de démonstration, cet appel permettra de soutenir jusqu'à six projets de rénovations écoénergétiques majeures groupées dans différents quartiers résidentiels du pays. Les propositions, qui cibleront des groupes d'immeubles d'habitation communautaires de faible hauteur (totalisant au moins cent unités d'habitation par site de démonstration), exploreront des scénarios de rénovation et des stratégies de construction innovants et rentables qui amélioreront l'abordabilité et l'efficacité des bâtiments.

Le programme vise à augmenter le rythme et l'ampleur des rénovations dans la foulée de l'adoption du modèle Energiesprong (site en anglais) par les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et les États-Unis. Ce modèle est conçu pour regrouper, dans un seul projet de rénovation, des habitations et immeubles d'un même quartier, de façon à abaisser les coûts du projet tout en réduisant la consommation d'énergie et les émissions.

L'appel s'adresse aux fournisseurs de logements (y compris les fournisseurs de logements sociaux ou abordables et les coopératives d'habitation), aux groupes communautaires, aux Autochtones et aux collectivités locales du Canada. La contribution accordée à chacune des propositions retenues pourrait couvrir jusqu'à 50 % du coût total du projet, jusqu'à concurrence de 10 millions de dollars par projet.

Date limite pour soumettre une demande : 14 septembre 2023.

Les projets de rénovations majeures contribuent à transformer le secteur du bâtiment à l'appui de la future Stratégie pour les bâtiments verts (2023) et cadrent parfaitement avec la recommandation du Groupe consultatif pour la carboneutralité de chercher des occasions de décarboner les bâtiments.

À l'heure où le Canada s'emploie à bâtir un secteur du bâtiment carboneutre et résilient face aux changements climatiques d'ici 2050, il est essentiel de collaborer avec des partenaires de tout le pays afin de créer de bons emplois et des collectivités résilientes pour les générations à venir.

« La rénovation du parc immobilier du Canada nous permet de rendre nos milieux de vie plus résilients face aux impacts des changements climatiques tout en réduisant les émissions et les factures de services publics, en améliorant l'efficacité énergétique et en créant des emplois bien rémunérés dans les secteurs de la construction et de l'entretien. Le gouvernement du Canada a lancé un appel de propositions pour solliciter des projets qui favoriseront les rénovations dans le secteur du bâtiment. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Les bâtiments sont au cœur de nos vies mais figurent aussi parmi les principales sources d'émissions au pays. C'est pourquoi le gouvernement du Canada encourage concrètement la rénovation de notre parc immobilier pour en améliorer l'efficacité énergétique et la résilience climatique. Ce nouvel appel de propositions du Programme canadien pour des logements abordables plus verts amplifiera les retombées de nos efforts actuels et soutiendra des rénovations porteuses d'emplois dans six villes canadiennes. »

Julie Dabrusin,

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Quelques faits

À l'origine d'environ 13 % des émissions nationales, les maisons et immeubles représentent la troisième source d'émissions de gaz à effet de serre (GES) en importance au Canada .

. Plus des deux tiers des bâtiments qui seront en place au Canada en 2050 existent déjà aujourd'hui et ont pour la plupart besoin d'être rénovés pour devenir plus durables.

en 2050 existent déjà aujourd'hui et ont pour la plupart besoin d'être rénovés pour devenir plus durables. Par « rénovations majeures », on entend une importante révision des systèmes d'un bâtiment susceptible de générer de grandes économies d'énergie. Pour ce faire, on réalise une analyse complète du bâtiment afin de cerner les rénovations à effectuer, notamment l'ajout d'isolant, le remplacement du toit, l'installation de fenêtres écoénergétiques ou le remplacement du système de chauffage et de climatisation par une thermopompe.

Les rénovations majeures permettent en général de réduire d'au moins 50 % la consommation d'énergie et ainsi de diminuer grandement les émissions de GES. Ces rénovations réduisent les factures de services publics et les coûts de fonctionnement et peuvent inclure des mesures destinées à améliorer la résilience climatique et l'adaptation aux changements climatiques.

Le PPQV est fondé sur le remarquable modèle néerlandais Energiesprong , qui permet de faire des économies en décarbonant simultanément plusieurs bâtiments par l'utilisation de panneaux préfabriqués.

, qui permet de faire des économies en décarbonant simultanément plusieurs bâtiments par l'utilisation de panneaux préfabriqués. Les demandeurs de financement du PPQV peuvent rassembler différents intervenants pour élaborer des propositions adaptées aux besoins particuliers de leurs quartiers.

Le premier appel de propositions du programme, lancé en février 2023 , aidera les équipes de développement du marché de chaque région à préparer des plans de rénovations écoénergétiques majeures d'ampleur modulable à réaliser dans leur collectivité.

, aidera les équipes de développement du marché de chaque région à préparer des plans de rénovations écoénergétiques majeures d'ampleur modulable à réaliser dans leur collectivité. Depuis 2016, le gouvernement fédéral a affecté plus de 10 milliards de dollars à la décarbonation des maisons et immeubles et aux mesures visant à encourager les rénovations écoénergétiques.

Le Programme canadien pour des logements abordables plus verts fournira des prêts-subventions et des prêts à faible taux d'intérêt pour financer des rénovations résidentielles et des activités nécessaires à l'atteinte des objectifs climatiques. Il fournit aussi des contributions pour les activités préalables à la rénovation qui sont nécessaires pour planifier, préparer et présenter une demande de financement des rénovations. La SCHL financera 100 % des coûts de rénovations admissibles, jusqu'à concurrence de 170 000 $ par logement (prêts remboursables et prêts-subventions combinés). Les prêts-subventions correspondront à la moins élevée des sommes suivantes : 85 000 $ par logement; ou 80 % des coûts de rénovations admissibles. Des prêts à faible taux d'intérêt seront disponibles pour financer le reste.

