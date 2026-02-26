Maintenance mécanique sur le NM Alexandrina-Chalifoux - Une intervention plus longue qu'initialement planifiée

QUÉBEC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) avise la clientèle de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola que l'intervention sur les moteurs du NM Alexandrina-Chalifoux est plus longue qu'initialement planifiée par le fournisseur de services.

La STQ avait annoncé, en janvier dernier, que la reprise du service habituel à deux navires devait reprendre au début du mois de mars. Le nouvel échéancier place maintenant le retour du NM Alexandrina-Chalifoux au début du mois d'avril.

Modification de l'horaire de la traverse

Rappelons que le service à un navire permet un départ de chaque rive à l'heure seulement.

Les départs de Sorel-Tracy vers Saint-Ignace-de-Loyola seront à la demie de l'heure.

Les départs de Saint-Ignace-de-Loyola vers Sorel-Tracy seront à l'heure juste.

Pour de plus amples renseignements sur l'horaire, la STQ invite la clientèle à consulter le traversiers.com.

Mesures incitatives pour la clientèle

Les mesures incitatives pour favoriser la mobilité durable et atténuer l'engorgement de la traverse de véhicules seront effectives pour tout le mois de mars :

50% de rabais sur le laissez-passer mensuel, piéton et cycliste;

50 % de rabais sur le billet piéton et cycliste;

50% de rabais sur le tarif de covoiturage;

50% de rabais pour les transporteurs routiers entre 20 h et 5 h 30.

L'achat de laissez-passer mensuel à nouveau disponible

La mise à jour de la billetterie sera finalisée dans les prochains jours et elle sera de nouveau disponible à partir de ce vendredi. Il sera donc possible d'acheter ou renouveler le laissez-passer mensuel directement aux guérites de la traverse. La billetterie en ligne, de son côté, devrait être à nouveau fonctionnelle dans les prochaines semaines.

Rappelons qu'une mise à jour de la billetterie en ligne par le fournisseur de service avait rendu indisponible la billetterie en ligne de la traverse de Sorel-Tracy. Ce qui a eu pour conséquence d'empêcher le renouvellement du laissez-passer mensuel en ligne du mois de février. La STQ avait alors pris la décision d'offrir la gratuité, aux piétons et aux passagers d'un véhicule, pour tout le mois de février.

Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec