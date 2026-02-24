Bris au propulseur d'étrave du NM Ivan-Quinn - Le navire demeure en service et un plan de relève prêt au besoin

QUÉBEC , le 24 févr. 2026 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) avise la clientèle de la traverse île d'Entrée-Cap-aux-Meules que le NM Ivan-Quinn a un bris à son propulseur d'étrave qui pourrait limiter ses opérations. La STQ se veut rassurante, elle prépare déjà son plan de relève, aérien ou maritime, dans l'éventualité que le navire devienne inopérant.

Aussitôt que l'état des glaces le permettra, vers la mi-avril, le navire se dirigera au chantier naval Forillon pour procéder à la réparation du propulseur d'étrave en cale sèche. Par la suite, la STQ poursuivra avec l'arrêt technique réglementaire annuel du navire qui sera fait dès sa sortie de cale sèche, au quai de Cap-aux-Meules. Il était initialement prévu à la mi-mai pour se terminer au début de juin. Le temps estimé, à ce moment-ci, pour procéder aux différentes interventions sur le navire est d'environ sept semaines.

La STQ tient à mentionner qu'elle travaille en étroite collaboration avec les différents partenaires impliqués afin d'assurer les services à la communauté de L'Île-d'Entrée.

Plan de relève pendant l'arrêt du NM Ivan-Quinn

Pendant l'arrêt planifié du navire, les traversées seront effectuées par Excursions en mer selon l'horaire habituel. Rappelons que ce navire est entièrement piéton et que, pour des raisons de sécurité et de capacité du navire, seules les petites marchandises seront acceptées à bord du navire de relève.

La STQ invite la clientèle à planifier ses déplacements en conséquence de la situation actuelle. Le transport de véhicule et de grosses marchandises pourrait être interrompu à tout moment.

