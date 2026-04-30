SAN FRANCISCO, 30 avril 2026 /CNW/ - MagicLab Robotics, un pionnier mondial de l'IA incarnée, a tenu aujourd'hui le Global Embodied Intelligence Summit (GEIS) dans la Silicon Valley, dévoilant sa gamme de produits de nouvelle génération. La présentation a mis à l'honneur le nouveau modèle fondamental de l'entreprise, le Magic-Mix, la main à dextérité avancée H01, et son robot humanoïde phare, le MagicBot X1, conçu pour une intégration fluide dans des applications réelles.

image1 image2 Speed Speed

En tant qu'entreprise d'IA incarnée dotée d'une technologie interne complète pour le matériel et les logiciels, MagicLab a mis en place un écosystème de produits complet englobant les robots humanoïdes et quadrupés. Son portefeuille s'étend des robots exécutant des tâches générales aux systèmes de qualité industrielle et grand public, prenant en charge un large éventail d'applications dans les environnements de fabrication, de services commerciaux et domestiques, avec un déploiement à grande échelle à l'échelle mondiale.

Lors du sommet, MagicLab a également annoncé sa trajectoire de croissance à long terme, projetant des revenus annuels de 14 milliards de dollars d'ici 2036, tirés par la commercialisation massive de l'IA incarnée. Dans le cadre de son initiative « Co-Create 1000 Initiative », l'entreprise a conclu des collaborations stratégiques avec des sociétés d'IA basées dans la Silicon Valley, notamment Openmind, PrismaX AI, Cosmicbrain AI et Physis. Au cours des cinq prochaines années, MagicLab prévoit investir un milliard de dollars pour construire un écosystème de développeurs dédié à la robotique, permettant un développement secondaire et favorisant un réseau mondial de partenaires et de développeurs.

Dans le domaine des applications robotiques, MagicLab a mis en place un portefeuille diversifié de solutions couvrant neuf scénarios clés, à savoir les services de santé, la fabrication industrielle, l'inspection et la sécurité, l'orientation intelligente, la sécurité publique, la logistique intelligente, les événements et le divertissement, la recherche scientifique et l'éducation, et la vie à domicile.

En 2025, les marchés internationaux représentaient 60 % des ventes totales de l'entreprise, avec des activités dans plus de 50 pays et régions. MagicLab continue d'offrir des solutions robotiques intégrées fondées sur l'IA à des clients du monde entier dans divers secteurs d'activité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.magiclab.top/

Personne-ressource pour la coopération : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2968711/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2968712/image2.jpg

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2968710/video1.mp4

SOURCE MagicLab

CONTACT : Mme Tian Wang, [email protected]