BARCELONE, Espagne, le 3 mars 2026 /CNW/ - Lors du 2026 Mobile World Congress (MWC Barcelona), MagicLab a fait ses débuts à l'étranger avec son robot du Spring Festival, présentant les dernières avancées de sa technologie robotique et accélérant sa stratégie de mondialisation, renforçant ainsi l'influence du « Made in China ».

MagicLab a présenté une variété de produits robotisés, dont GEN1, MagicBot Z1 et la série MagicDog, démontrant ses innovations techniques et son adaptabilité multiscénario. GEN1 a fait sa première apparition en tant que « guide du shopping international », passant couramment de l'espagnol à l'anglais pour interagir avec les clients mondiaux, démontrant son adaptabilité multitâche et multi-scénario.

Pendant ce temps, MagicBot Z1 a non seulement recréé la danse du Spring Festival Gala, mais a également interprété le succès international « Makeba ». La synchronisation et la collaboration précises des robots ont mis en évidence la confiance de la Chine dans ses capacités de fabrication de pointe.

La « Machine Panda » exposée par MagicLab est devenue le centre d'attention, avec ses mouvements réalistes et son charme culturel attirant les visiteurs du monde entier, illustrant l'intégration de la robotique chinoise aux marchés mondiaux.

Il est rapporté qu'un « Panda Robotique » biomimétique exposé au kiosque de MagicLab a attiré l'attention des visiteurs. Le robot est capable d'effectuer des mouvements comme des inclinaisons de tête et des gestes de pattes. Pour obtenir un mouvement de la tête plus naturel, l'équipe de R&D a mis en œuvre un système d'actionnement de la tête à trois degrés de liberté et a effectué des optimisations spécialisées dans sa structure mécanique, son système de commande et sa gestion thermique, assurant ainsi des mouvements coordonnés et une performance stable tout au long des démonstrations en direct.

En tant qu'événement mondial de premier plan pour l'industrie de la technologie, MWC est largement considéré comme une porte d'entrée clé vers les marchés européens et internationaux en général. Cette année, MagicLab a fait ses débuts au MWC avec son robot Spring Festival Gala. L'apparition de MagicLab a non seulement marqué sa vitrine des capacités technologiques de l'entreprise à l'étranger, mais a également transmis un signal fort de sa stratégie de mondialisation accélérée et de son ambition de se tailler une place de premier plan dans l'industrie mondiale de la robotique.

Depuis le lancement de sa stratégie d'internationalisation en 2025, MagicLab exerce ses activités dans 27 pays et régions, avec des revenus à l'étranger qui augmentent constamment à plus de 30 %. Son expansion mondiale est entrée dans une phase de croissance, démontrant une forte compétitivité internationale.

SOURCE MagicLab

CONTACT : Wang Tian, [email protected]