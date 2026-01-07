LAS VEGAS, le 7 janv. 2026 /CNW/ - Lors de sa première apparition au salon international du Consumer Electronics Show (CES), MagicLab, un leader international de l'intelligence artificielle intégrée, a fait une démonstration éloquente de sa vision technologique. Les débuts de l'entreprise étaient axés sur trois robots phares : le robot humanoïde grandeur nature polyvalent Gen1, le robot bipède agile Z1, et le premier robot quadrupède au monde doté d'une « coordination tête-queue », MagicDog.

MagicBot Gen1 : Définir un avenir pratique

MagicLab a fait ses débuts au CES, attirant l'attention sur sa gamme de produits vedettes (PRNewsfoto/MagicLab)

Ce robot représente une étape importante vers l'utilité pratique. En tant que premier humanoïde polyvalent chinois capable de collaborer avec plusieurs unités, le Gen1 est équipé de 42 degrés de liberté actifs, de mains agiles exclusives et du modèle de scène « Atomic Myriad » développé par l'entreprise. Cela lui permet de gérer des tâches complexes et longues séquences dans des environnements comme les usines. Sa récente avancée majeure - la mise en œuvre d'un système collaboratif de manutention et d'assemblage dans une usine d'appareils électroménagers - prouve la viabilité de sa technologie de planification en grappes pour une utilisation industrielle à grande échelle.

MagicBot Z1 : Repousser les limites de rendement

Conçu pour un mouvement dynamique élevé, le Z1, lancé au cours de la deuxième moitié de cette année, innove en matière de capacités matérielles. Il utilise des modules de joint à haute performance brevetés qui fournissent un couple exceptionnel (plus de 130 N•m) et une large amplitude de mouvement (jusqu'à 320°). Cela lui permet d'exécuter des manœuvres avancées et très intenses, comme se remettre d'impacts violents et se redresser à partir d'une position couchée, constituant ainsi une base solide pour les applications commerciales exigeantes et le développement futur.

MagicDog : Compagnie intelligente et réaliste

Plus qu'un jouet, MagicDog est conçu comme un véritable compagnon de maison. Ce robot quadrupède dispose de 13 degrés de liberté et intègre des interactions audio, visuelles et tactiles multimodales pour créer de véritables liens émotionnels. Sa technologie de « coordination tête-queue » et sa conception bio-inspirée créent une présence unique et réaliste, redéfinissant le robot compagnon comme un membre agile et réactif du ménage.

Pour MagicLab, le CES était plus qu'une simple vitrine de produits ; il s'agissait d'une plateforme stratégique pour introduire les produits sur la scène internationale. En présentant ces innovations, l'entreprise renforce son engagement en faveur d'une stratégie de « commercialisation, mondialisation », destinée à accélérer le déploiement réel de l'intelligence incarnée à l'échelle mondiale.

