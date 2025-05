Magasinez et plantez local : des plantes indigènes cultivées au pays sont désormais en vente

Elles sont aussi faciles à dénicher dans 142 centres de jardinage sélectionnés du Québec et de l'Ontario, grâce au programme de plantes indigènes du Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada), qui est généreusement financé par Les Compagnies Loblaw Limitée (Loblaw).

En choisissant des plantes indigènes dotées d'une étiquette avec le logo du panda du WWF-Canada, vous êtes assuré.e que vos plantes sont :

produites par des producteur.rice.s canadien.ne.s;

indigènes à la région;

issues d'une population originale locale traçable;

cultivées à partir de semences éthiquement récoltées;

génétiquement diverses (non reproduites par clones);

de type sauvage (pas de cultivars ou de nativars);

cultivées sans néonicotinoïdes ni glyphosates, et un usage très limité d'autres pesticides.

Les plantes indigènes représentent la norme la plus élevée pour attirer des pollinisateurs et restaurer des habitats pour les espèces - qu'elles poussent au jardin ou en contenant sur une terrasse ou un balcon. Elles soutiennent un grand éventail d'insectes, d'oiseaux et de mammifères, en plus des écosystèmes du sol ainsi que de l'eau douce. Elles sont aussi robustes, n'ont pas besoin de beaucoup de soin - elles sont presque toutes vivaces - et sont donc parfaites pour créer des jardins magnifiques toutes saisons qui sont résilients aux dérèglements climatiques et soutiennent les espèces.

Kate Landry, gestionnaire séniore, Action communautaire, Restauration et régénération du WWF-Canada affirme :

« Cultiver des plantes indigènes est une solution gagnante sur tous les points. Elles embellissent nos espaces comme n'importent quelles autres plantes, mais les plantes indigènes sont aussi importantes pour les espèces locales comme les colibris, les papillons et les bourdons, puisqu'elles offrent la nourriture et l'abri dont elles ont besoin. Ces plantes sont cultivées localement par des producteur.rice.s, ce programme soutient donc aussi les entreprises canadiennes. Nous avons le plaisir de travailler à cette initiative avec Loblaw pour la sixième année de suite, afin de concrétiser ces avantages pour les espèces et les gens dans nos communautés. »

Alain Brandon, vice-président, Développement durable, initiatives sociales et relations gouvernementales pour Les Compagnies Loblaw Limitée, affirme :

« Le Programme de plantes indigènes est une des façons par lesquelles Loblaw contribue à un effet positif direct dans les communautés où nous œuvrons. Quand les consommateur.rice.s choisissent d'intégrer des plantes indigènes dans leurs cours et jardins, il.elle.s n'embellissent pas seulement leur communauté, il.elle.s favorisent aussi les écosystèmes locaux. Nous sommes fiers de notre partenariat avec le WWF-Canada pour cette initiative importante et d'autres similaires, parce que les petites actions peuvent mener à des changements significatifs. »

Les jardinier.ère.s sont invité.e.s à participer à re:cultiver du WWF-Canada

Tout le monde au pays peut aider à restaurer les habitats pour les espèces par la plantation de plantes indigènes dans sa cour, son jardin en pots ou son espace communautaire. En vous inscrivant à re:cultiver - un site national pour la culture des plantes indigènes et le suivi de l'effet collectif des utilisateur.rice.s sur la biodiversité et le climat - les jardinier.ère.s peuvent accéder à des astuces d'expert.e.s pour les aider à planter, cultiver et entretenir des jardins de plantes indigènes.

Pour en savoir plus :

Carte pour trouver les plantes indigènes dans les centres de jardinage Loblaws, Provigo ou Maxi en 2025

Liste des espèces de plantes en vente dans le sud du Québec et l'est de l'Ontario (la sélection variera d'un centre de jardinage à l'autre)

Liste des espèces de plantes en vente dans le sud de l'Ontario (la sélection variera d'un centre de jardinage à l'autre)

SOURCE Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada)

Pour plus d'information, veuillez contacter : Amélie Talbot-Baudenon, gestionnaire des communications au WWF-Canada, [email protected]; Les Compagnies Loblaw Limitée, [email protected]