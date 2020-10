Le temps des Fêtes approche, et avec lui l'occasion de réaliser des économies grâce à de généreux rabais et à des offres dignes du Vendredi fou dans toutes les catégories de cadeaux les plus populaires - des petites entreprises aux marques les plus prisées -, notamment les jouets, la mode, les produits électroniques, la maison, la cuisine, les produits de beauté, les appareils Amazon et bien d'autres, le tout à amazon.ca/holidaydash.

SEATTLE, le 16 oct. 2020 /CNW/ - (NASDAQ : AMZN) - Les clients peuvent dès maintenant bénéficier des offres du Vendredi fou grâce au sprint des Fêtes d'Amazon, une période de rabais exceptionnels dans toutes les catégories de produits les plus appréciées, dont les jouets, la mode, les produits électroniques, la maison, la cuisine, les produits de beauté, les appareils Amazon et bien d'autres, en se rendant à amazon.ca/HolidayDash . Étant donné que de nouvelles offres feront leur apparition chaque jour, les clients pourront magasiner en sachant qu'ils profitent d'offres dignes du Vendredi fou ainsi que d'économies incroyables sur une vaste gamme de produits, ce qui leur permettra facilement de trouver des cadeaux pour toutes les personnes qu'ils souhaitent gâter, plus tôt que jamais. Tout au long de la période des Fêtes, Amazon affichera plus d'un million d'offres dans le monde entier, sans compter un catalogue impressionnant de produits vendus à bas prix, plaçant ainsi cette saison sous le signe d'économies sans pareilles.

De plus, commencez votre magasinage des Fêtes en avance en vous aidant du plus grand nombre de guides cadeaux et de vitrines exclusives préparés par Amazon à ce jour, accessibles plus tôt que jamais à amazon.ca/gifts . Les guides cadeaux d'Amazon peuvent être consultés en toute simplicité et présentent des idées d'articles judicieuses pour toutes les personnes sur votre liste, quel que soit votre budget.

Guide cadeaux petites entreprises : http://www.amazon.ca/supportsmall

Guide cadeaux pour les produits électroniques : amazon.com/techgifts

Guides des Fêtes pour la maison : amazon.com/homeholidayguide

Guide des Fêtes pour les jouets : amazon.com/holidaytoylist

Guide cadeaux pour les articles de mode : amazon.com/fashiongiftguide

Guide cadeaux pour les produits de beauté : amazon.com/beautyguide

Guide cadeaux pour les bébés : amazon.ca/babygiftguide

amazon.ca/babygiftguide Friandises des Fêtes : amazon.ca/holidaytreatsgiftguide

amazon.ca/holidaytreatsgiftguide Cadeaux faits à la main et personnalisés : amazon.ca/gcx/handmade-&-personalized-gifts

Plus de façons de magasiner, d'économiser et de livrer

Application Amazon : Magasinez n'importe quand et n'importe où grâce à l'application Amazon, et assurez-vous de ne jamais manquer une offre.

Magasinez n'importe quand et n'importe où grâce à l'application Amazon, et assurez-vous de ne jamais manquer une offre. Magasinage avec Alexa : Alexa vous permet aisément de trouver les meilleures offres des Fêtes. Il suffit de demander « Alexa, quelles sont mes offres? ».

Alexa vous permet aisément de trouver les meilleures offres des Fêtes. Il suffit de demander « Alexa, quelles sont mes offres? ». Mastercard récompenses Amazon.ca : Entre aujourd'hui et le 30 novembre, les clients d'Amazon.ca dont la demande pour obtenir la Mastercard récompenses Amazon.ca est approuvée recevront instantanément une carte-cadeau Amazon.ca de 15 $, plus une remise de 5 % maximum sur les achats effectués à Amazon.ca, à Whole Foods Market, dans les épiceries et les restaurants pendant six mois. Pour en savoir plus et demander la carte, visitez le amazon.ca/mastercard .

Entre aujourd'hui et le 30 novembre, les clients d'Amazon.ca dont la demande pour obtenir la Mastercard récompenses Amazon.ca est approuvée recevront instantanément une carte-cadeau Amazon.ca de 15 $, plus une remise de 5 % maximum sur les achats effectués à Amazon.ca, à Whole Foods Market, dans les épiceries et les restaurants pendant six mois. Pour en savoir plus et demander la carte, visitez le . Livraison rapide et gratuite : En plus de la livraison GRATUITE et illimitée en deux jours pour des millions d'articles, les membres Prime ont accès à la livraison Prime GRATUITE le jour même pour les expéditions à Toronto , Vancouver et Calgary , ainsi qu'à la livraison Prime GRATUITE en un jour dans 34 villes pour les commandes admissibles de plus de 25 $. Outre la commodité qu'elles procurent aux clients, ces options de livraison sont meilleures pour la planète du fait que les livraisons en un jour et le jour même sont effectuées à partir de centres d'expédition locaux. Les distances parcourues sont donc plus courtes, ce qui permet de générer moins d'émissions de carbone. Il s'agit là d'une autre manière dont Amazon tire parti de sa taille pour réaliser des investissements à l'appui des collectivités.

En plus de la livraison GRATUITE et illimitée en deux jours pour des millions d'articles, les membres Prime ont accès à la livraison Prime GRATUITE le jour même pour les expéditions à , et , ainsi qu'à la livraison Prime GRATUITE en un jour dans 34 villes pour les commandes admissibles de plus de 25 $. Outre la commodité qu'elles procurent aux clients, ces options de livraison sont meilleures pour la planète du fait que les livraisons en un jour et le jour même sont effectuées à partir de centres d'expédition locaux. Les distances parcourues sont donc plus courtes, ce qui permet de générer moins d'émissions de carbone. Il s'agit là d'une autre manière dont Amazon tire parti de sa taille pour réaliser des investissements à l'appui des collectivités. Période de retours prolongée : La plupart des articles expédiés entre le 1 er octobre et le 31 décembre 2020 peuvent être renvoyés jusqu'au 31 janvier 2021.

La plupart des articles expédiés entre le 1 octobre et le 31 décembre 2020 peuvent être renvoyés jusqu'au 31 janvier 2021. Profitez d'Amazon Music Unlimited : À partir du 23 octobre, les nouveaux clients d'Amazon Music Unlimited peuvent bénéficier de trois mois de streaming premium gratuits, pour un accès illimité à des dizaines de millions de chansons, sans publicité. Et, à partir du 29 octobre, les abonnés actuels d'Amazon Music Unlimited peuvent passer gratuitement au forfait familial pendant trois mois, avec un accès à un maximum de six comptes.

Chaque jour et tout au long de la période des Fêtes, les merveilleux employés d'Amazon unissent leurs efforts pour offrir des expériences magiques aux clients, notamment des options de livraison rapides, gratuites et pratiques. Le mois dernier, Amazon a annoncé qu'elle embauchait 100 000 employés supplémentaires à temps plein et à temps partiel au sein de ses réseaux d'expédition et de logistique aux États-Unis et au Canada. Étant donné que l'entreprise a mis en œuvre plus de 150 nouvelles améliorations des processus et mesures de sécurité au cours des derniers mois, ces employés permanents œuvreront en toute sécurité aux côtés des centaines de milliers de personnes qui travaillent déjà dans les réseaux d'Amazon afin d'assurer des livraisons rapides et efficaces auprès des clients tout au long des Fêtes et au-delà. Outre la livraison gratuite de millions d'articles à tous les clients Amazon, l'entreprise propose diverses façons de magasiner et de recevoir des cadeaux durant la période des Fêtes.

