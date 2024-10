Les dépenses des Fêtes augmenteront de 10 % cette année, selon les dernières perspectives de Deloitte Canada sur le commerce de détail

TORONTO, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Les dépenses des Canadiens pour les Fêtes devraient augmenter de 10 % cette année pour atteindre 1 478 $, ce qui inverserait la tendance à la baisse de l'an dernier, bien qu'elles restent inférieures par rapport aux dernières années (1 520 $ en 2022, 1 706 $ en 2019).

Selon les résultats du Sondage sur le magasinage des Fêtes de 2024 - La recherche de valeur : Une période de prudence en matière de dépenses de Deloitte Canada, le rebond prévu des dépenses des Fêtes n'est pas nécessairement motivé par un regain d'optimisme chez les consommateurs. Les Canadiens sont aussi préoccupés par les coûts du logement et les augmentations de loyer (55 %), le coût des cadeaux (35 %) et la dette liée aux cartes de crédit (31 %) qu'ils l'étaient l'an dernier. Ils ne savent pas si la conjoncture économique s'améliorera, s'aggravera ou demeurera inchangée en 2025, bien qu'ils soient moins nombreux cette année à appréhender une détérioration. Le rapport montre également que deux consommateurs sur trois s'attendent à une hausse des prix, l'inflation étant le principal facteur qui déterminera le montant de leurs dépenses pendant la période des Fêtes.

« Cette année, la période des Fêtes sera marquée par une recherche critique des meilleures offres, en ligne comme en magasin, explique Marty Weintraub, associé et leader national du secteur du commerce de détail chez Deloitte Canada. Dans un marché de détail de plus en plus saturé, les Canadiens auront l'embarras du choix lors de cette période de magasinage des Fêtes plus courte où la concurrence sera forte. »

Voici quelques conclusions du rapport :

Cette année, les frais de déplacement augmenteront de 20 % et les dons de bienfaisance, de 35 %. La baisse la plus nette se situe du côté des ventes de vêtements qui ne seront pas offerts en cadeau.

Les consommateurs prévoient dépenser une part accrue de leur budget des Fêtes en ligne (43 %), principalement chez Amazon (71 %), dont le service Prime n'a d'ailleurs jamais eu autant d'abonnés.

Un nombre croissant de consommateurs (30 %) explorent les offres des nouvelles plateformes de commerce électronique, comme Temu, Shein et Alibaba. Certains - en particulier les 18 à 34 ans - comptent même magasiner directement sur les médias sociaux, tels qu'Instagram et TikTok.

Les Canadiens prévoient dépenser 67 % de leur budget des Fêtes à l'occasion du Vendredi fou ou après. Or, le Vendredi fou arrive cinq jours plus tard que l'an dernier, laissant moins de quatre semaines aux détaillants pour obtenir leur part d'un marché extrêmement concurrentiel.

Un Canadien sur quatre a été touché par une violation des données, ce qui a amené 60 % d'entre eux à réduire, voire cesser, leurs achats auprès du détaillant en cause.

sur quatre a été touché par une violation des données, ce qui a amené 60 % d'entre eux à réduire, voire cesser, leurs achats auprès du détaillant en cause. Six consommateurs sur dix ont des réserves face à l'intelligence artificielle générative, peu d'entre eux étant emballés par les possibilités qu'elle offre (19 %) ou étant d'avis que les détaillants devraient l'utiliser (18 %).

« Dans un contexte où il est probable que les consommateurs doivent continuer de mettre la pédale douce sur leurs dépenses discrétionnaires, nous nous attendons à ce qu'ils continuent de se tourner vers les détaillants et les plateformes qui répondent à leurs attentes en matière de valeur. Il sera important que les détaillants prêtent attention aux tendances de consommation à long terme, telles que les nouvelles destinations de magasinage numériques et les plateformes de commerce social. Pour pouvoir mettre le cap sur la croissance après ces dernières années difficiles, les détaillants devront absolument s'adapter - et de manière efficace - aux nouveaux comportements et aux nouvelles façons de voir des consommateurs. »

Pour en savoir plus, lisez notre Sondage sur le magasinage des Fêtes de 2024.

