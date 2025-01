Madwa-Nika Cadet dépose une pétition pour la rémunération des stages des infirmières praticiennes spécialisées

QUÉBEC, le 30 janv. 2025 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle pour la jeunesse, Madwa-Nika Cadet, a déposé, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, une pétition réclamant que les étudiantes à la maîtrise infirmière praticienne spécialisée (IPS) reçoivent une rémunération adéquate, juste et équitable pour toute la période des stages obligatoires finaux.

La pétition qui compte 2265 signataires rappelle que, lors du stage final, les étudiantes IPS peuvent diagnostiquer et prescrire des traitements et contribuent à favoriser l'accès aux soins médicaux. La députée libérale de Bourassa-Sauvé déplore que, malgré le manque criant d'effectifs dans le réseau de la santé, le gouvernement caquiste refuse toujours de répondre à la demande des étudiantes, dont plusieurs étaient présentes pour le dépôt de la pétition.

Depuis plusieurs mois déjà, Mme Cadet talonne le gouvernement pour qu'il dépose un plan de mise en œuvre de la rémunération des stages, comme il avait accepté de le faire en appuyant une motion en octobre 2023. Lors de la période des questions aujourd'hui, elle a d'ailleurs questionné à nouveau la ministre qui a refusé de s'engager dans le sens de la pétition.

Citations

« La précarité étudiante s'aggrave avec pour conséquence que leur endettement explose et plusieurs doivent choisir entre poursuivre leurs études ou subvenir à leurs besoins. Qu'attend le gouvernement de la CAQ pour enfin reconnaître la valeur du travail des stagiaires, notamment les étudiantes IPS, et leur accorder une rémunération juste et équitable? »

-Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle pour la jeunesse et députée de Bourassa-Sauvé

« Rémunérer les stages des infirmières praticiennes, c'est non seulement reconnaître leur contribution au système de santé, mais c'est aussi favoriser l'accès à la profession pour les infirmières déjà établies sur le marché du travail, en leur offrant une transition plus accessible et équitable. »

-Alice Tessier, porte-parole du Comité des étudiantes à la maîtrise infirmière praticienne spécialisée

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418 571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]