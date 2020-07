Madison's Lumber Reporter

Les mises en chantier de logements unifamiliaux en juin étaient de 831 000; c'est + 17% au-dessus du chiffre révisé de mai de 709000.

17 juillet 2020 «La construction de maisons aux États-Unis a bondi de + 17% en juin avec la réouverture de certains États, mais le rythme est toujours en retard l'année dernière après le ralentissement massif de l'activité de construction de ce printemps en raison de l'épidémie de coronavirus.» -- US Commerce Department

Les mises en chantier de logements unifamiliaux aux États-Unis ont atteint un taux de 831 000 en juin, soit +17% de plus que le chiffre révisé de 709 000 en mai. Le chiffre de juin est en baisse de -4% d'une année sur l'autre, bien qu'il soit meilleur que les chiffres prévus il y a quelques mois, selon Robert Dietz, économiste en chef de la National Association of Home Builders (NAHB).

Depuis le début de l'année, les mises en chantier de logements unifamiliaux sont en baisse remarquable de seulement -1,3% par rapport à 2019. Les défis du secteur persistent cependant. Il n'y avait que 497 000 maisons unifamiliales en construction en juin, en baisse de près de -5% d'une année sur l'autre et au niveau le plus bas depuis l'automne 2017. Cela reflète quelques mois de baisse des mises en chantier depuis le début de la pandémie.

Du côté multifamilial, le rythme de démarrage des logements dans les immeubles de cinq logements ou plus était de 350000 en juin.



Prix de référence du bois d'œuvre résineux Épinette-pin-sapin KD 2x4 # 2 & Btr: juillet 2020

Les prix du bois d'oeuvre continuent d'augmenter alors que la demande afflue vers l'est

Les achats incessants de bois d'oeuvre de construction nord-américain ont fait grimper les prix la semaine dernière, alors que les clients se sont tournés vers le marché de l'Est. La consternation des acheteurs face aux prix records du S-P-F de l'Ouest a entraîné une demande importante de S-P-F de l'Est, ces prix ayant réagi à la hausse en consequence. La confusion régnait sur tout le marché, la clôture du contrat à terme sur le bois d'oeuvre en juillet à la Chicago Mercantile Exchange - également à des niveaux records - n'apportant aucune clarté.

Le fait était que les utilisateurs finaux avaient besoin de bois, de sorte que les producteurs et les fournisseurs secondaires ne pouvaient que faire le tri dans leurs faibles stocks pour trouver le stock nécessaire. Les scieries étaient déjà réservées avec des commandes de production bien en août, donc continuer à augmenter les prix était la seule option.

Les fournisseurs S-P-F occidentaux aux États-Unis ont décrit une autre semaine folle de leur côté de la frontière. Les producteurs ont continué à lutter pour répondre à une demande incessante alors qu'ils augmentaient les prix demandés de plus en plus, car les grossistes et les distributeurs ne pouvaient pas combler l'écart avec leurs stocks épuisés, et les acheteurs réclamaient tout bâton de bois qu'ils pouvaient trouver quel que soit le coût.

Les fournisseurs primaires et secondaires de produits de base S-P-F de l'Ouest au Canada avaient des stocks très serrés alors que la demande ne semblait s'intensifier qu'au fil des semaines. Les dossiers de commande des scieries se situaient entre la mi-août et la fin août, et la détérioration de l'approvisionnement en wagons a mis les scieries jusqu'à trois semaines en retard sur les commandes déjà passes.

Les producteurs ont continué à vendre tous les jours avant 8 h 00, se retrouvant avec peu ou pas d'articles proposés aux clients américains voraces.

Le tableau ci-dessous est une comparaison des sommets récents, en juin 2018, et des prix de référence actuels de juillet 2020 pour le bois d'œuvre résineux par rapport aux sommets historiques de 2004/05 et aux récents creux de septembre 2015:

