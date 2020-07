MONTRÉAL, le 29 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») annonce aujourd'hui qu'elle soutient Madison Dearborn Partners, LLC (« MDP ») dans ses efforts pour acquérir la totalité des actions ordinaires émises et en circulation (les « actions ordinaires ») de Plastiques IPL inc. (« IPLP »), pour un prix de 10,00 $ en espèces par action (la « transaction »).

CDPQ détient, en date des présentes, 14 683 023 actions ordinaires, représentant 26.9 % des actions ordinaires émises et en circulation d'IPLP. En date des présentes, MDP ne détient aucune action ordinaire d'IPLP.

CDPQ a conclu une convention de soutien et de vote avec Intelligent Packaging Limited Purchaser Inc. (l'« acheteur ») et Intelligent Packaging Sub Limited Partnership (la « société mère de l'acheteur »), des sociétés du groupe MDP (la « convention de soutien et de vote »), aux termes de laquelle CDPQ a convenu, notamment, d'exercer les droits de vote rattachés aux 14 683 023 actions ordinaires qu'elle détient en faveur de la résolution relative à l'arrangement qui sera soumise aux actionnaires d'IPLP pour l'approbation de l'acquisition d'IPLP. La convention de soutien et de vote peut être résiliée en certaines circonstances, incluant lors de la résiliation de la convention d'arrangement conclue entre l'acheteur, la société mère de l'acheteur et IPLP.

CDP Investissements inc. (« CDPI »), une filiale à part entière de CDPQ, a également conclu une entente avec Intelligent Packaging Limited Partnership (la « Holding ») et Intelligent Packaging Limited GP Inc. (le « commandité ») (la « convention de souscription ») en vertu de laquelle CDPI s'engage, sous réserve de certaines conditions, à devenir un investisseur indirect dans IPLP immédiatement à la suite de la clôture de la transaction, en souscrivant (i) dans le capital de la Holding un montant équivalent au prix d'achat de 10 486 000 des actions ordinaires vendues dans le cadre de la transaction, et (ii) dans le capital du commandité, un montant nominal.

À la suite de la transaction, il est prévu que CDPQ détiendra une participation indirecte d'environ 24,9 % du capital de la Holding et du commandité. MDP détiendra une participation majoritaire du capital de la Holding et du commandité et contrôlera le conseil d'administration du commandité.

Ce communiqué est publié conformément aux exigences du système d'alerte prévues par la règlementation en valeurs mobilières qui requièrent que les investisseurs, incluant CDPQ, publient et déposent un communiqué ainsi qu'une déclaration lorsqu'ils détiennent la propriété véritable de titres avec droit de vote qui représente au moins 10 % des titres en circulation d'une catégorie.

Un exemplaire de ce communiqué et de la déclaration selon le système d'alerte s'y rattachant ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières applicables et seront disponible sur le site web de SEDAR (www.sedar.com) ou en contactant CDPQ aux coordonnées ci-dessous.

