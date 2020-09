C'est dans cet esprit que samedi dernier, le 26 septembre 2020, l'aire de fréquentation diurne du parc national de la Pointe-Pelée, anciennement appelée « Pioneer », a été rebaptisée « Madbin Jina ». Des membres de la Première Nation de Caldwell, de la Première Nation Walpole Island et du personnel de Parcs Canada se sont réunis pour tenir une petite cérémonie afin de dévoiler le nouveau panneau routier et les nouveaux éléments d'interprétation du parc. Le nouveau nom, « Madbin Jina », qui invite les visiteurs à venir « s'asseoir un instant », invoque une forme d'expression traditionnelle pour accueillir les invités dans la langue anishinaabe, Anishinaabemowin.

Selon les dires de la gardienne du savoir, Janne I. Peters de la Première Nation de Caldwell :

« À l'époque de nos ancêtres, si quelqu'un était nouveau dans la région, s'il était perdu, avait froid ou faim, les gens l'invitaient chez eux pour "s'asseoir un instant". Tous ceux qui ont croisé leur chemin en paix ont été accueillis et pris en main pendant qu'ils se repéraient, étaient nourris et se reposaient, tous pour un instant (ajina).

Dans l'esprit de notre tradition, le parc national de la Pointe-Pelée continue d'accueillir des visiteurs de partout.

Quand vous lisez « Madbin Jina », sachez que les ancêtres vous invitent à venir vous « asseoir un instant » en paix, et à profiter de ce que la Terre-Mère a à offrir ici. »

L'adoption du nom « Madbin Jina » révèle un changement et un renouvellement dans la méthode de présentation de toute l'étendue de notre histoire commune dans les lieux gérés par Parcs Canada, afin d'intégrer des récits et des cultures plus inclusifs et plus représentatifs des peuples autochtones. L'idée de renommer cette aire de fréquentation diurne a été avancée par le Cercle consultatif des Premières Nations du parc, qui est composé de membres des Premières Nations de Caldwell et de Walpole Island. Il s'agit de l'une des nombreuses initiatives de collaboration auxquelles le parc national de la Pointe-Pelée travaille actuellement avec les deux Premières Nations.

Ce changement de nom s'inscrit dans le cadre de divers projets visant à faire progresser la réconciliation, à rétablir et à renforcer le lien avec la culture et l'histoire traditionnelles du parc. Ces projets ne se concentreront pas seulement sur la mise en œuvre des histoires des Premières Nations dans toute la pointe Pelée, mais aussi comprendront un soutien à la compilation de l'histoire orale, à la recherche historique et archéologique, aux initiatives de revitalisation linguistique, à la mobilisation des jeunes, ainsi qu'à la formation et au perfectionnement des compétences à l'échelle des collectivités.

Les projets de collaboration aideront la Première Nation de Caldwell à élaborer sa propre vision et à raconter ses propres histoires aux Canadiens, ce qui enrichira l'expérience de tous les visiteurs du parc national de la Pointe-Pelée.

« Le gouvernement du Canada est profondément déterminé à créer un réseau de parcs nationaux, de lieux historiques et des aires marines de conservation qui racontent l'histoire de notre identité et reconnaissent et honorent l'histoire, la culture et les contributions des peuples autochtones. Cette collaboration entre la Première Nation de Caldwell et Parcs Canada est un pas important vers la réconciliation, alors que nous cherchons à renforcer et à renouveler les relations avec les partenaires autochtones, sur la base d'une reconnaissance des droits, du respect, de la coopération et du partenariat. »

L'honorable Jonathan Wilkinson,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

« Depuis des temps immémoriaux, la Première Nation de Caldwell accueille les gens dans nos histoires, sur nos terres et dans nos traditions. Madbin Jina partage une partie de cette histoire collective. La diffusion de ces histoires fait partie d'une série de projets visant à établir des liens et à renforcer la réconciliation entre le parc national de la Pointe-Pelée et la Première Nation de Caldwell. Nous nous réjouissons de la poursuite des relations entre la Première Nation de Caldwell et le parc national de la Pointe-Pelée en vous invitant à Madbin Jina, qui signifie "s'asseoir un instant". »

-Conseil de la Première Nation de Caldwell

Faits en bref

Le parc national de la Pointe-Pelée a conclu un mémoire de coopération avec les Premières Nations de Caldwell et de Walpole Island , qui entretiennent toutes deux des liens traditionnels avec les terres et les eaux du parc.

et de , qui entretiennent toutes deux des liens traditionnels avec les terres et les eaux du parc. Les terres du parc national de la Pointe-Pelée sont situées sur le territoire traditionnel de la Confédération des Premières Nations des trois feux, se composant des Ojibwés, des Outaouais et des Potawatomi. Plus précisément, c'est là où vit la Première Nation de Caldwell et une partie des terres sur lesquelles vit la Première Nation Walpole Island.

et une partie des terres sur lesquelles vit la Première Nation Walpole Island. Parcs Canada a récemment signé un accord de contribution visant à fournir des fonds à la Première Nation de Caldwell pour l'aider à élaborer un contenu interprétatif et des programmes de revitalisation linguistique, pour la mobilisation des jeunes et la formation.

pour l'aider à élaborer un contenu interprétatif et des programmes de revitalisation linguistique, pour la mobilisation des jeunes et la formation. Les Premières Nations de Caldwell et Walpole Island participent régulièrement à la planification et à la mise en œuvre de projets de restauration et de conservation ainsi qu'à des travaux archéologiques, et elles ont la possibilité de diffuser et d'intégrer les connaissances traditionnelles, les cérémonies et les bénédictions dans le parc national de la Pointe-Pelée.

et participent régulièrement à la planification et à la mise en œuvre de projets de restauration et de conservation ainsi qu'à des travaux archéologiques, et elles ont la possibilité de diffuser et d'intégrer les connaissances traditionnelles, les cérémonies et les bénédictions dans le parc national de la Pointe-Pelée. Le parc national de la Pointe-Pelée est ouvert tous les jours de 7 h au coucher du soleil. Le service de réservation de places de camping pour 2020 est maintenant offert pour les 24 sites oTENTik de la pointe Pelée. Vous pouvez faire des réservations en visitant le site Web de réservation de Parcs Canada à www.reservation.pc.gc.ca ou en composant le 1-877-RESERVE (1-877-737-3783).

La visite du parc national de la Pointe-Pelée se déroulera désormais différemment. Les visiteurs sont priés de se préparer à l'avance en consultant le site Web du parc national de la Pointe-Pelée à https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/on/pelee avant de se déplacer pour consulter les mises à jour sur ce qui est ouvert et ce qui est fermé, ainsi que pour obtenir des renseignements sur la sécurité.

