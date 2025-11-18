Madame Marie-Sol St-Onge est la lauréate de la deuxième édition du Prix Laurette-Champigny-Robillard

DRUMMONDVILLE, QC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec félicite madame Marie-Sol St-Onge, de la Mauricie, lauréate de la deuxième édition du Prix Laurette-Champigny-Robillard. Le nom de la lauréate a été dévoilé aujourd'hui dans le cadre de la cérémonie du Prix À part entière, qui était animée par madame Camille Chai, au Monastère des Augustines à Québec.

En plus de se voir attribuer une bourse de 5 000 $, la lauréate du Prix Laurette-Champigny-Robillard a reçu un trophée en bronze pour souligner son parcours exceptionnel et exemplaire.

Madame Marie-Sol St-Onge (Groupe CNW/Office des personnes handicapées du Québec)

Marie-Sol St-Onge - Transformer l'épreuve en œuvre d'art

Marie-Sol St-Onge est une artiste peintre. En 2012, elle a frôlé la mort. Une infection foudroyante l'a laissée amputée des quatre membres.

Avec courage et détermination, elle a appris à composer avec un corps différent et à peindre avec ses prothèses. Elle donne des conférences et des ateliers d'art partout au Québec, expose ses œuvres, illustre des livres pour enfants et publie des chroniques dans les médias. Avec humour, authenticité et sensibilité, elle démystifie la vie avec une incapacité, tout en célébrant la résilience. Son message est clair : même après les pires épreuves, la vie peut encore surprendre.

Marie-Sol St-Onge a aussi cofondé La marche qui roule, un événement rassemblant des personnes handicapées et leurs proches. L'objectif de cette marche inclusive est de valoriser la différence et de briser l'isolement.

Le parcours de Marie-Sol St-Onge est exceptionnel. Elle ne se contente pas d'exister. Elle fait rayonner la différence. Elle est la preuve vivante que rien n'est plus puissant que la volonté de vivre pleinement.

Si vous souhaitez visionner la vidéo de présentation de Madame St-Onge, visitez la section Web du Prix Laurette-Champigny-Robillard sur Québec.ca.

Citation :

« C'est un honneur pour les membres du conseil d'administration de remettre le Prix Laurette-Champigny-Robillard à Marie-Sol St-Onge, une femme dont le parcours est à la fois exceptionnel et profondément inspirant. Par son art, ses prises de parole et son engagement, elle transforme l'épreuve en lumière et fait rayonner la différence avec une force admirable. »

France Champigny, présidente du conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec

Faits saillants :

L'Office a lancé la toute première édition du Prix Laurette-Champigny-Robillard en 2023. Il vise à rendre hommage à une personne handicapée dont les actions et le parcours sont exceptionnels, exemplaires et inspirants;

Ce prix est nommé en l'honneur de la première présidente-directrice générale de l'Office, madame Laurette-Champigny-Robillard;

Le Prix Laurette-Champigny-Robillard est géré et attribué entièrement par les membres du conseil d'administration de l'Office.

