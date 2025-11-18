Lauréates et lauréats de la neuvième cérémonie du Prix À part entière

DRUMMONDVILLE, QC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec a tenu aujourd'hui la cérémonie du Prix À part entière, qui en est à sa neuvième édition. Lors de cette cérémonie, le deuxième Prix Laurette-Champigny-Robillard a aussi été remis à une personne handicapée ayant eu un parcours exceptionnel et inspirant.

Les lauréates et lauréats ont été dévoilés dans le cadre d'une cérémonie animée par madame Camille Chai, au Monastère des Augustines à Québec.

Logo du Prix À part entière (Groupe CNW/Office des personnes handicapées du Québec)

Cette cérémonie fut l'occasion pour l'Office de rendre hommage aux lauréates et aux lauréats issus des cinq différentes catégories du Prix, de même qu'à la lauréate du Prix Laurette-Champigny-Robillard. Au total, 40 000 $ en bourses ont été remis.

Citations :

« Le Prix À part entière, c'est l'occasion de mettre en lumière celles et ceux qui rendent le monde plus accessible, plus humain. Ces lauréats ne cherchent pas la reconnaissance, mais ils la méritent pleinement. Par leurs gestes, leur créativité et leur engagement, ils nous rappellent que l'inclusion, c'est possible, et surtout, c'est essentiel. Merci de nous inspirer à faire mieux, ensemble. »

Stéphane Laporte, porte-parole

« Je tiens à féliciter les lauréates et lauréats du Prix À part entière pour leur contribution exceptionnelle à améliorer concrètement la vie de milliers de personnes handicapées et celle de leur famille à travers le Québec. Leurs initiatives sont une source d'inspiration pour tous et un moteur de changement pour bâtir un Québec toujours plus inclusif. »

S onia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« Dans le cadre de la cérémonie du Prix À part entière, le conseil d'administration de l'Office est fier d'avoir pu remettre le Prix Laurette-Champigny-Robillard pour souligner le parcours exceptionnel d'une personne handicapée dont l'engagement inspire et transforme. Cette reconnaissance nous permet de mettre en lumière une contribution humaine remarquable, qui fait avancer notre société vers une plus grande participation sociale des personnes handicapées. »

Frances Champigny, présidente du conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec

Faits saillants :

Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées;

Il s'agit de la neuvième édition. Ce prix est remis tous les deux ans par l'Office des personnes handicapées du Québec;

Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale est le collaborateur de cette édition du Prix À part entière;

Les lauréates et lauréats ont été sélectionnés par un jury qui était animé par monsieur Daniel Jean, directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec. Ce jury était composé des personnes suivantes : Monsieur Stéphane Laporte, auteur, producteur et porte-parole du Prix depuis 2012; Monsieur Patrick Paulin, président de l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées (AQRIPH); Madame Christine Poulin, présidente chez Immigration Élite Canada et ancienne conseillère municipale de Montréal; Monsieur Jean-François Collard, président-directeur général adjoint de la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ); Madame Patricia Paquin, entrepreneure et propriétaire des restaurants Chez Cheval et mère d'un garçon autiste; Monsieur Steve Leblanc, directeur général du Regroupement d'organismes de promotion pour personnes handicapées - région Mauricie et membre du conseil d'administration de l'Office.

Voici les lauréates et lauréats des différentes catégories de l'édition 2025 du Prix À part entière : Catégorie « Individus » : madame Stéphanie Gamache (Capitale-Nationale); Catégorie « Organismes à but non lucratif » : Logement HAN (Estrie); Catégorie « Municipalités, MRC et autres communautés » : Ville de Saint-Eustache (Laurentides); Catégorie « Établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative » : École secondaire Serge-Bouchard (Côte-Nord); Catégorie « Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées » : CitiPouss (Montréal).

L'Office a remis le Prix Laurette-Champigny-Robillard, qui vise à reconnaître une personne handicapée ayant eu un parcours exceptionnel, exemplaire et inspirant. Ce prix a été nommé en l'honneur de la première présidente-directrice générale de l'Office, madame Laurette-Champigny-Robillard. Le Prix Laurette-Champigny-Robillard est géré et attribué entièrement par les membres du conseil d'administration de l'Office.

La lauréate de la deuxième édition du Prix Laurette-Champigny-Robillard est madame Marie-Sol St-Onge (Mauricie).

Si vous souhaitez visionner les vidéos de présentation des lauréates et lauréats du Prix À part entière 2025 ainsi que du Prix Laurette-Champigny-Robillard, visitez la section Web de Québec.ca dédiée aux lauréates et lauréats.

Liens connexes :

Site Web de l'Office : www.ophq.gouv.qc.ca

Page Facebook de l'Office : https://www.facebook.com/Officepersonneshandicapees

Chaîne YouTube de l'Office : https://www.youtube.com/c/officedespersonneshandicapeesduquebec

Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à [email protected].

Source :

Karine Lesage

Relationniste médias

Office des personnes handicapées du Québec

819 314-3549

Communications et entrevues

Mélissa Roy

Roy & Turner Communications

Mobile : 514 622-7255

[email protected]

SOURCE Office des personnes handicapées du Québec