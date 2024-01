Symboles boursiers

GIB (NYSE)

GIB.A (TSX)

cgi.com/fr/salle-de-presse

Nouvelle solution de CGI qui approfondit l'analyse des données, la surveillance et la réponse

en temps réel d'une manière qui n'était pas possible avec la technologie traditionnelle et

les efforts humains.

MONTRÉAL, le 16 janv. 2024 /CNW/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle solution de vision artificielle, CGI Machine Vision, qui utilise la puissance de l'intelligence artificielle (IA) pour transformer la surveillance des actifs et des infrastructures. Cette solution permet aux entreprises de tous les secteurs d'améliorer leurs processus, d'accroître leur efficacité et de réduire leurs coûts en générant de l'intelligence d'affaires que les solutions de surveillance traditionnelles ou l'inspection humaine seule ne permettaient pas jusqu'à présent.

CGI Machine Vision, développée par les experts en IA de CGI en Australie, utilise l'IA de réseaux neuronaux profonds et des technologies d'informatique en périphérie pour extraire les données des capteurs de l'Internet des objets (IdO). Les données recueillies par des caméras, des drones et d'autres appareils IdO sont traitées par l'IA sur le site de leur collecte et seules les données pertinentes sont poussées vers les opérations de données. L'informatique en périphérie élimine les délais de transmission et les problèmes de bande passante. Grâce à ces pertinentes données en temps réel, les organisations bénéficient de niveaux d'analyse de données plus approfondis, permettant l'adoption de modèles opérationnels prédictifs et proactifs.

« Les types de données et de connaissances que l'IA peut générer sont vraiment illimités, ce qui mène à des cas d'utilisation sans précédent tels que ceux proposés par CGI Machine Vision, a déclaré Diane Gutiw, vice-présidente de CGI et responsable mondiale de la recherche en intelligence artificielle. Chez CGI, nous continuons d'investir dans l'IA et son utilisation responsable afin de découvrir de nouvelles façons d'améliorer les entreprises et la société grâce à l'intelligence d'affaires alimentée par l'IA. Cela inclut le développement de solutions telles que CGI Machine Vision pour aider les organisations à surveiller et à protéger plus efficacement leurs actifs de valeur. »

Grâce à CGI Machine Vision, les entreprises de secteurs tels que les services publics, les transports et les télécommunications peuvent surveiller en permanence les infrastructures distantes et mieux identifier la détérioration due à l'usure et d'autres problèmes. Également, l'utilisation de la vision artificielle sur des plateformes en mouvement, telles que les trains et les camions, améliore la sécurité des citoyens. De plus, CGI Machine Vision accroît la sécurité des travailleurs en surveillant le respect des règles de sécurité et les menaces à la sûreté.

« Il y a certaines choses que de simples capteurs de télémétrie et d'IdO ne peuvent pas détecter, et de nombreux scénarios où l'inspection physique des actifs par un humain n'est pas pratique. D'autre part, la surveillance par vidéo ou caméra produit parfois des données qui ne peuvent pas être interprétées de manière utile, explique Neville Richards, directeur des services-conseils, Technologies opérationnelles, pour CGI en Australie. L'IA fondée sur l'informatique en périphérie de CGI Machine Vision permet de détecter une foule de problèmes et de donner l'alerte lorsque des problèmes sont détectés. »

Il ajoute que « le système peut apporter une immense valeur ajoutée aux organisations en leur permettant de tirer le meilleur parti de leurs outils IdO et des données que ceux-ci génèrent. En fournissant un nouveau flux d'intelligence d'affaires, il peut soutenir un large éventail d'améliorations des processus de travail et réduire les coûts. »

Le lancement de CGI Machine Vision en Australie fait suite à plusieurs projets pilotes réussis, notamment au Royaume-Uni où des opérateurs de traitement des eaux l'ont utilisé pour améliorer les systèmes d'alerte existants et assurer la surveillance en temps réel de sites éloignés.

CGI Machine Vision peut être déployé sur une multitude de dispositifs de capture de la vision et autres, et ses résultats traités par l'IA peuvent être adaptés pour s'intégrer à une variété d'applications clients. La flexibilité de la solution permet de relever un large éventail de défis commerciaux liés à la vision artificielle.

Les capacités complètes de CGI en science des données et en apprentissage machine, combinées à ses connaissances sectorielles et ses compétences en génie technologique aide les clients à générer de nouvelles perspectives et expériences de même que de nouveaux modèles d'affaires fondés sur l'intelligence artificielle. Pour plus d'information concernant notre expertise en IA, consultez cgi.com.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 91 500 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Renseignements: Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Andrée-Anne Pelletier, ARP, Cheffe de services, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438 468-9118; Paul Butler, Chef de service, Communications externes, Royaume-Uni et Australie, [email protected], +44 (0)7920 784199