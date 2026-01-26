Ma Voix Compte 2026, faire de la parole des jeunes un levier politique incontournable au Québec

MONTRÉAL, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Le Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) annonce aujourd'hui le lancement de la quatrième édition de Ma Voix Compte, une vaste démarche nationale de participation citoyenne jeunesse qui se déploiera du 26 janvier au 9 mars 2026, partout au Québec.

Ma Voix Compte a pris de l'ampleur depuis ses débuts en 2018. Lors de la plus récente édition, plus de 5 400 jeunes, issus de l'ensemble des régions du Québec, ont pris part à la démarche. Les résultats ont révélé un constat préoccupant : 66 % des jeunes déclaraient ne pas sentir qu'ils et elles ont un réel impact sur la société.

« Ce chiffre est un signal d'alarme collectif. Il témoigne d'un décrochage démocratique qui ne peut plus être ignoré. La participation des jeunes ne peut pas se limiter à des exercices symboliques, elle doit se traduire par une réelle capacité d'influence sur les choix publics », affirme Rudy Humbert, président-directeur général du RCJEQ.

« Avec Ma Voix Compte 2026, nous voulons franchir un cap. Donner aux jeunes un espace crédible, structuré et reconnu pour formuler des solutions concrètes, influencer les priorités politiques et reprendre du pouvoir sur leur avenir. À l'aube des élections provinciales, leur voix doit compter dans les décisions qui engageront le Québec pour les prochaines années », ajoute-t-il.

Un moment politique charnière pour l'avenir

Cette quatrième édition s'inscrit dans un contexte marqué par la précarisation des parcours de vie, l'augmentation des inégalités, la transformation rapide du marché du travail et un sentiment grandissant de mise à l'écart des jeunes des processus décisionnels. Elle intervient également à un moment charnière, alors que le Québec se prépare aux élections provinciales d'octobre 2026.

Ma Voix Compte vise explicitement à inscrire la jeunesse comme acteur politique à part entière. Le rapport final issu de la consultation sera rendu public avant le scrutin et transmis aux formations politiques et aux candidat•es afin d'alimenter le débat public et d'influencer les plateformes électorales.

Une consultation axée sur les solutions et l'avenir

Sous le thème « Ta voix, tes solutions ! », Ma Voix Compte 2026 invite les jeunes à endosser un rôle inédit : celui de Ministre du Futur. Cette approche vise à dépasser le diagnostic pour faire émerger des propositions structurantes et applicables.

Les participant•es sont invité•es à proposer des solutions concrètes dans des champs déterminants pour l'avenir du Québec, notamment :

la santé physique et mentale,

l'environnement et l'alimentation,

le logement,

les études et l'emploi,

la participation citoyenne,

le transport,

les transformations du marché du travail liées à l'actualité économique

Le questionnaire, d'une durée d'environ 10 minutes, combine questions générales, questions ouvertes et exercices de priorisation. Des prix de participation sont également offerts afin de soutenir la mobilisation.

Pour participer : https://mavoixcompte.govocal.com

Une mobilisation collective au service de la jeunesse

Cette édition bénéficie de l'appui de partenaires engagés, dont la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec de l'INRS, Aire ouverte, Citoyenneté Jeunesse, ENvironnement JEUnesse, LAB22, La Tablée des Chefs, la plateforme Go Vocal, ainsi qu'un comité de développement composé d'employé•es de carrefours jeunesse-emploi et d'un comité jeunesse ayant contribué à ancrer la démarche dans les réalités vécues par les jeunes.

Le RCJEQ invite l'ensemble de la population, les organisations, les milieux scolaires, communautaires et municipaux à relayer la démarche et à encourager une participation massive des jeunes.

Bâtir un Québec plus juste, plus solidaire et plus durable commence par un geste fondamental : prendre au sérieux la voix de celles et ceux qui en façonneront l'avenir.

À propos du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

Le RCJEQ regroupe 92 CJE issus de toutes les régions du Québec et a pour ambition que le Québec soit une référence dans le soutien continu des jeunes. Depuis près de 30 ans, le RCJEQ, véritable créateur d'innovations sociales, travaille au développement des CJE et au renforcement de leur collaboration afin de favoriser l'autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes de 15 à 35 ans. Le RCJEQ agit comme force de proposition et partenaire stratégique de l'État en matière de politiques publiques jeunesse.

Pour en savoir plus : www.rcjeq.org

À propos des carrefours jeunesse-emploi

Les carrefours jeunesse-emploi (CJE) ce sont 111 organismes communautaires répartis dans les 17 régions du Québec. Ce sont plus de 1 700 intervenants qui sont dédiés aux jeunes. Les CJE font une différence dans la vie de près de 200 000 jeunes chaque année. Ils offrent un accompagnement dans les démarches d'insertion sociale, une aide dans le cheminement vers l'emploi, vers un retour aux études ou dans le développement de projet pour la communauté. Les services et activités des CJE visent l'amélioration des conditions de vie générales des jeunes.

Pour visiter le CJE le plus près de chez vous : www.trouvetoncje.com

Pour consulter les résultats de Ma Voix Compte 2025 : https://mavoixcompte.org

