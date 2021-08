M. Victor Estenssoro-Alvarez, jeune résident de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce nommé au Conseil jeunesse de Montréal

MONTRÉAL, le 24 août 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) annonce la nomination de M. Victor Estenssoro-Alvarez par le conseil municipal pour un mandat de trois ans à titre de membre. « C'est avec enthousiasme que j'entrevois l'arrivée de M. Estenssoro-Alvarez. Son intérêt et son expertise quant aux enjeux entourant les inégalités sociales, l'inclusion et la diversité sont essentiels pour bien cerner et faire avancer les préoccupations des jeunes, à l'heure actuelle, à Montréal » a déclaré le président du CjM, M. Benjamin Herrera.

Mme Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance ainsi que de la jeunesse au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, se réjouit de cette nouvelle nomination. « Bienvenue à Victor Estenssoro-Alvarez au Conseil jeunesse de Montréal. Je me réjouis qu'une personne avec un parcours de cette envergure et dont l'intérêt est clairement dirigé vers le progrès social et l'amélioration des conditions de vie des communautés les plus vulnérables, rejoigne les membres du CjM. Je suis convaincue qu'il saura porter la voix des jeunes Montréalaises et Montréalais pour que la Ville puisse répondre à leurs besoins, et ce, à tous les niveaux. », a affirmé Mme Goulet.

« Mes plus sincères félicitations à M. Estenssoro-Alvarez pour sa nomination! Il rejoint une équipe dynamique, passionnée, qui travaille sans relâche pour faire avancer les enjeux de la jeunesse dans la métropole. Il saura relever ce défis avec brio, je lui souhaite un excellent mandat!» a souligné la présidente du conseil municipal, Mme Suzie Miron.

Qui est-il?

Ayant grandi en alternance entre le quartier Saint-Michel et la ville de La Paz, en Bolivie, Victor Estenssoro-Alvarez a été, très tôt dans sa vie, confronté aux inégalités sociales. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il s'est inscrit en médecine à l'Université de Montréal et qu'il se greffe dorénavant au Conseil jeunesse de Montréal. Victor Estenssoro-Alvarez carbure aux nouveaux défis, surtout lorsque ceux-ci mettent en cause la relation d'aide et le contact humain ; prendre soin de populations vulnérables est définitivement sa plus grande motivation. Depuis le secondaire, il agit à titre de bénévole auprès des enfants au Phare Enfants et Familles, une maison de soins palliatifs -- où ses talents de violoniste sont d'ailleurs mis à profit.

Dès le début de la pandémie de COVID-19, il s'est joint à une équipe de chercheurs à l'Institut de Cardiologie de Montréal, dont les travaux visaient à trouver une nouvelle piste de traitement contre ce virus. Il effectue maintenant de la recherche en hémato-oncologie à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont dans l'espoir de contribuer à l'avenue de thérapies innovatrices contre le cancer.

Victor Estenssoro-Alvarez mise sur son leadership et sur sa compassion pour améliorer les causes qui lui tiennent grandement à cœur. Il souhaite notamment aborder, durant son mandat au sein du CjM, les conditions des personnes sans domicile fixe et l'inclusion des communautés migrantes et LGBTQ2+. Aujourd'hui résident du quartier Côte-des-Neiges, il bénéficie de ce qu'il considère le plus bel atout de la Ville de Montréal : le Mont-Royal.

Qui sommes-nous?

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller le conseil de la ville sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com .

SOURCE Conseil jeunesse de Montréal

Renseignements: Conseil jeunesse de Montréal, Geneviève Coulombe, Secrétaire-recherchiste, 514 250-8258, [email protected]; Facebook : /cjmtl, Twitter : @cjmtl, Instagram : @conseiljmtl, www.cjmtl.com

Liens connexes

www.ville.montreal.qc.ca/cjm