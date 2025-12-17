M. Steve Laperrière doit verser la somme totale de 10 000 $ pour avoir enfreint la Loi sur la qualité de l'environnement

QUÉBEC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Le 19 septembre 2025, M. Steve Laperrière, de Saint-Augustin-de-Desmaures, dans la Capitale-Nationale, a été déclaré coupable d'une infraction à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE).

En effet, entre le 1er janvier et le 17 août 2021, à Saint-Augustin-de-Desmaures, M. Laperrière a réalisé des travaux de remblai, de déblai et de remaniement des sols dans une tourbière boisée, sans obtenir une autorisation du ministre au préalable. En agissant ainsi, M. Laperrière a contrevenu à l'article 22 de la LQE.

M. Steve Laperrière a donc été condamné à verser une amende de 5 000 $ et il doit, en plus, rembourser les frais et les contributions applicables, soit 5 000 $, pour un montant total de 10 000 $.

