M. Steve Laperrière doit verser la somme totale de 10 000 $ pour avoir enfreint la Loi sur la qualité de l'environnement
Nouvelles fournies parMinistère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
17 déc, 2025, 09:44 ET
QUÉBEC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Le 19 septembre 2025, M. Steve Laperrière, de Saint-Augustin-de-Desmaures, dans la Capitale-Nationale, a été déclaré coupable d'une infraction à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE).
En effet, entre le 1er janvier et le 17 août 2021, à Saint-Augustin-de-Desmaures, M. Laperrière a réalisé des travaux de remblai, de déblai et de remaniement des sols dans une tourbière boisée, sans obtenir une autorisation du ministre au préalable. En agissant ainsi, M. Laperrière a contrevenu à l'article 22 de la LQE.
M. Steve Laperrière a donc été condamné à verser une amende de 5 000 $ et il doit, en plus, rembourser les frais et les contributions applicables, soit 5 000 $, pour un montant total de 10 000 $.
Liens connexes :
Les citoyennes et les citoyens peuvent signaler tout acte ou geste pouvant affecter la qualité de l'environnement au moyen du formulaire de signalement à caractère environnemental disponible sur le Web : www.environnement.gouv.qc.ca/formulaires/plainte/form.asp.
Il est aussi possible de rapporter tout événement requérant une intervention rapide ou immédiate au service d'Urgence-Environnement en composant le 1 866 694-5454.
On peut consulter le registre des déclarations de culpabilité à des infractions à la Loi sur la qualité de l'environnement, à la Loi sur les pesticides, à la Loi sur la sécurité des barrages, à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, à la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ou à leurs règlements à l'adresse suivante : www.registres.environnement.gouv.qc.ca/condamnations/recherche.asp.
Pour consulter la LQE : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/Q-2/.
