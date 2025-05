M. Guillaume Tremblay lance un vaste chantier sur la fiscalité municipale

QUÉBEC, le 15 mai 2025 /CNW/ - À l'occasion de l'ouverture des Assises 2025 de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), en présence du premier ministre du Québec, M. François Legault, le nouveau président de l'UMQ, M. Guillaume Tremblay, a annoncé le lancement d'un vaste chantier sur l'avenir des finances et de la fiscalité municipale.

Face à des responsabilités grandissantes et à des pressions financières croissantes, les municipalités québécoises doivent pouvoir compter sur un modèle de financement moderne et adapté aux réalités d'aujourd'hui. « Le constat est clair : le modèle de financement actuel ne permet plus aux municipalités de remplir adéquatement leurs missions. Il suffit de regarder l'explosion des coûts liés aux infrastructures pour s'en convaincre. Il est temps de sortir des sentiers battus, de repenser nos approches et de mettre en place des solutions innovantes, durables et adaptées aux défis d'aujourd'hui », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Mascouche, M. Guillaume Tremblay.

Cette vaste consultation est coprésidée par deux anciens ministres des Finances, Mme Monique Jérôme-Forget et M. Nicolas Marceau. Leur mandat est de réaliser un portrait global de la situation fiscale des municipalités, de documenter l'utilisation des nouveaux pouvoirs fiscaux, d'évaluer les pressions financières à venir, d'identifier des solutions novatrices et de formuler des recommandations concrètes pour moderniser la fiscalité municipale.

Ils seront appuyés par M. Luc Godbout et M. Tommy Gagné-Dubé de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, qui mobiliseront un panel d'expertes et d'experts dans le cadre d'un Grand forum prévu à l'automne.

Cette démarche s'inscrit dans un chantier stratégique initié par le conseil d'administration de l'UMQ à l'automne dernier, avec la création d'un comité politique présidé par le maire de Rimouski, M. Guy Caron. Après les élections municipales de novembre 2025, une vaste tournée de consultation sera menée auprès des municipalités membres de l'UMQ, qui représentent :

87 % de la population québécoise,

87 % du territoire,

et 95 % des budgets municipaux.

« La relation Québec-municipalités est au cœur de l'organisation des services et du développement économique. Mais elle a été pensée pour un ordre économique et politique qui a profondément changé. Il est temps de faire évoluer le contrat social qui nous unit », a souligné le président de l'UMQ.

Les résultats de cette démarche seront dévoilés au printemps 2026, lors des prochaines assises de l'UMQ, avec le dépôt du rapport Marceau - Jérôme-Forget. Ce rapport proposera des solutions solides, rassembleuses et innovantes pour amener le partenariat Québec-municipalités dans une nouvelle ère de collaboration.

