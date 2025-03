BARCELONE, Espagne, 6 mars 2025 /CNW/ - Meizu a marqué son retour sur le marché mondial au salon MWC de Barcelone. Lors d'interactions exclusives avec plusieurs médias, M. Gu Binbin, directeur exécutif des activités à l'étranger, a discuté de la stratégie mondiale de la marque, de l'écosystème « téléphones intelligents + XR + voitures intelligentes » et des opérations de localisation.

Meizu ayant accumulé un grand nombre de fans au cours de ces dernières années, tant en Chine que dans le reste du monde, l'annonce de son retour sur le marché mondial a attiré l'attention de tous. La première question à laquelle M. Gu a dû répondre était celle de la stratégie de mondialisation de Meizu et de la manière de choisir le bon marché.

« Notre stratégie de mondialisation repose sur deux piliers : la demande du marché et l'innovation technologique. » M. Gu a présenté ses réflexions stratégiques et expliqué l'approche de Meizu.

« Nous sommes aujourd'hui présents dans plus de 30 pays et régions d'Asie-Pacifique, d'Amérique latine, du Moyen-Orient, d'Asie centrale et d'Europe. Chaque marché exige des solutions sur mesure, c'est pourquoi nous avons adopté l'approche "Vision globale, exécution locale". » Cette approche garantit que le marketing, la R&D et l'assistance à la clientèle s'adaptent à la dynamique propre à chaque marché, ce qui constitue le fondement de la stratégie de localisation de Meizu. Dans un avenir proche, Meizu renforcera sa présence sur ces marchés tout en explorant de nouvelles opportunités.

M. Gu a mentionné les stratégies actuellement mises en œuvre qui différencient Meizu des autres concurrents, à savoir l'écosystème « téléphone intelligent + XR + voitures intelligentes » et la stratégie « L'IA au cœur de tout ». Selon la philosophie de Meizu, les téléphones intelligents, la RA et les voitures intelligentes sont tous des éléments importants de la vie numérique du futur. Bien que chacun serve des objectifs distincts, ils peuvent être fortement interconnectés sur le plan technique.

Le cœur du système est Flyme AIOS, qui peut connecter facilement les téléphones intelligents, les lunettes XR et les voitures, afin d'offrir aux consommateurs une expérience plus complète et plus intelligente. Par exemple, les consommateurs peuvent définir des itinéraires de navigation à l'aide de leur téléphone portable et synchroniser les informations avec les écrans de contrôle centraux des lunettes XR et des voitures. Lors d'une réunion, les lunettes XR peuvent traduire et synchroniser le compte rendu de la réunion sur un téléphone portable et un ordinateur en temps réel, tandis que la voiture intelligente peut automatiquement planifier le meilleur itinéraire en fonction de l'emploi du temps de l'utilisateur. Cette expérience de collaboration à plusieurs terminaux améliore non seulement l'efficacité du travail des consommateurs, mais aussi le scénario d'utilisation et la valeur du produit.

L'année dernière, Meizu a présenté sa stratégie consistant à placer l'IA au cœur du développement de ses produits sur l'ensemble de sa gamme. Grâce à l'IA, Meizu a construit un écosystème d'IA convergent et multi-scénarios, et fournit des fonctions plus intelligentes aux utilisateurs. Par exemple, sur les téléphones portables, la technologie de l'IA améliore les fonctions telles que la prise de photos, l'assistant vocal et les recommandations personnalisées. Les lunettes XR permettent des applications innovantes telles que la traduction en temps réel, la navigation et l'assistant de conférence grâce à l'IA. Sur les voitures intelligentes, le système Flyme Auto piloté par l'IA offre aux utilisateurs une expérience de conduite plus intelligente.

En outre, la collaboration avec le groupe Geely accélère l'adoption de la technologie par Flyme Auto et l'autonomisation de l'industrie. Flyme Auto est l'un des systèmes d'exploitation de poste de conduite intelligent les plus largement adoptés en Chine, installé dans plus de 500 000 véhicules.

Il s'agit de l'un des systèmes d'exploitation de poste de conduite intelligent les plus souples et à la croissance la plus rapide. En janvier 2025, le volume des ventes de voitures intelligentes équipées de Flyme Auto a dépassé 132 000 unités, se classant ainsi au premier rang. En outre, Flyme Auto s'est synchronisé avec Geely pour se lancer à l'international, en adaptant 22 modèles de Geely, LYNK & CO et d'autres marques. Flyme Auto a été exporté au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, en Asie-Pacifique et dans d'autres régions, apportant à des milliers de consommateurs une toute nouvelle expérience intelligente à travers les terminaux.

Meizu est la marque de téléphones intelligents de DreamSmart Group, qui propose des écoproduits d'IA dans trois domaines de produits, à savoir les téléphones intelligents, les lunettes intelligentes et les voitures intelligentes. Grâce à son expertise technologique approfondie dans de nombreux secteurs, DreamSmart est reconnu comme un chef de file en matière d'écosystèmes intelligents.

À l'avenir, Meizu restera fidèle à sa stratégie « L'IA au coeur de tout » et à sa stratégie de mondialisation et continuera d'investir dans le développement de produits et l'expansion du marché, afin d'offrir de meilleurs produits écologiques aux amateurs de technologie du monde entier.

