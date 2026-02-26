M. Charles Edouard Vadnais doit verser la somme totale de 15 490 $ pour avoir enfreint la Loi sur la qualité de l'environnement
Nouvelles fournies parMinistère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
26 févr, 2026, 10:00 ET
SHERBROOKE, QC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Le 16 janvier 2026, M. Charles Edouard Vadnais, de Bedford, en Estrie, a été déclaré coupable d'une infraction à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE).
Le 11 mai 2021, une ordonnance pénale a été imposée par la Cour du Québec, enjoignant à M. Vadnais de procéder à la remise en état du lot 3 521 736, à Brigham, en retirant toutes les matières résiduelles qui y sont présentes pour ensuite les expédier vers un site autorisé, et ce, avant le 31 août 2021. Or, après cette date, il a été constaté que M. Vadnais a fait défaut de se conformer à cette ordonnance, contrevenant ainsi à l'article 115.32 de la LQE.
M. Vadnais a donc été condamné à verser une amende de 10 000 $ et il doit, en plus, rembourser les frais et la contribution applicables, soit 5 490 $, pour un montant total de 15 490 $.
Rappelons que le Contrôle environnemental veille au respect de la législation environnementale pour le bien-être des citoyens en vérifiant la conformité des activités pouvant causer un dommage à l'environnement. En cas de manquement, il prend tous les recours nécessaires pour faire respecter la loi.
Liens connexes :
Les citoyennes et les citoyens peuvent signaler tout acte ou geste pouvant affecter la qualité de l'environnement au moyen du formulaire de signalement à caractère environnemental disponible sur le Web : www.environnement.gouv.qc.ca/formulaires/plainte/form.asp.
Il est aussi possible de rapporter tout évènement requérant une intervention rapide ou immédiate au service d'Urgence-Environnement en composant le 1 866 694-5454.
On peut consulter le registre des déclarations de culpabilité à des infractions à la Loi sur la qualité de l'environnement, à la Loi sur les pesticides, à la Loi sur la sécurité des barrages, à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, à la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ou à leurs règlements à l'adresse suivante : www.registres.environnement.gouv.qc.ca/condamnations/recherche.asp.
Pour consulter la Loi sur la qualité de l'environnement : Q-2 - Loi sur la qualité de l'environnement (gouv.qc.ca).
Source et information :
Ghizlane Behdaoui
Conseillère en communication
Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements
climatiques, de la Faune et des Parcs
Courriel :[email protected]
SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
