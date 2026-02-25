QUÉBEC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Les résultats de la 46e vente aux enchères d'unités d'émission de gaz à effet de serre (GES) tenue le 18 février dernier conjointement avec le California Air Resources Board (CARB) ont été rendus publics aujourd'hui.

Dans le cadre de cette vente, 54 975 757 unités d'émission du millésime présent, y compris 139 093 unités d'émission mises en consigne, se sont écoulées à un prix de 38,15 $ CA (27,94 $ US), et 6 263 000 unités d'émission du millésime 2029 se sont écoulées à un prix de 38,15 $ CA (27,94 $ US). Pour le Québec, la vente a généré des revenus bruts de l'ordre de 295 millions de dollars canadiens, qui seront versés au Fonds d'électrification et de changements climatiques, lequel finance les mesures du Plan pour une économie verte 2030, et des revenus de 5,30 millions de dollars canadiens dans le cadre du mécanisme de mise en consigne d'unités d'émission. Ces sommes réservées au nom des émetteurs admissibles serviront principalement à financer des projets de réduction d'émissions de GES.

Faits saillants :

Jusqu'à présent, le marché du carbone a généré des revenus de plus de 11,2 milliards de dollars pour le Québec, dont la totalité sert à soutenir les entreprises, les municipalités, les institutions ainsi que les citoyennes et citoyens québécois dans leur transition vers un monde plus sobre en carbone.

La prochaine vente aux enchères aura lieu le 20 mai 2026. Un avis officiel sera publié sur le site Web du Ministère 60 jours avant sa tenue, tel que le prévoit la réglementation. La période d'inscription débutera le même jour.

Le Québec a adopté une cible de réduction de ses émissions de GES de 37,5 % sous le niveau de 1990 pour 2035. Comme il l'a annoncé dans le Plan pour une économie verte 2030, le gouvernement entend prendre un engagement à plus long terme, dans le but d'atteindre la carboneutralité à l'horizon 2050.

Liens connexes :

Le sommaire des résultats de la vente aux enchères tenue le 18 février 2026 est disponible sur le site Web du Ministère à l'adresse : www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/ventes-encheres/avis-resultats.htm.

Pour plus de détails concernant le versement des sommes déterminées et réservées au nom d'un émetteur, consultez la page Projets admissibles au versement des sommes mises en consigne.

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les

changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs