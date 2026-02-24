Campagne d'échantillonnage et inspection à l'usine Stablex de Blainville : le Ministère atteste la conformité environnementale du site d'enfouissement

QUÉBEC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe la population que le plus récent rapport portant sur la campagne d'échantillonnage et l'inspection menées à l'usine Stablex en septembre 2025 est rendu disponible sur son site Web. Les analyses réalisées démontrent que l'entreprise respecte la réglementation environnementale et les autorisations ministérielles qui encadrent ses opérations.

Cette campagne d'échantillonnage a été menée avec la même rigueur que toutes les opérations de suivi environnemental effectuées par le Ministère depuis le début de l'exploitation du site. Elle respecte les guides d'échantillonnage en vigueur et le programme de suivi environnemental de l'autorisation ministérielle délivrée, qui répond aux plus hauts standards, notamment en ce qui concerne les campagnes prévues pour les sites de gestion des matières dangereuses.

Une inspection et un échantillonnage rigoureux réalisés selon les plus hauts standards

Au total, le Ministère a prélevé des échantillons dans 20 puits d'eaux de surface et d'eaux souterraines, que ce soit dans le sable, l'argile ou le roc, ainsi que dans des fossés. Les analyses ont été réalisées selon une méthode statistique reconnue permettant de détecter des écarts par rapport à la moyenne, appelés « anomalies ». Bien que certaines anomalies aient été observées dans les eaux souterraines, les résultats dans leur ensemble sont satisfaisants du point de vue environnemental. Mis à part une anomalie liée aux chlorures, dont l'évolution est déjà suivie, les autres sont considérées comme isolées et non inquiétantes, puisqu'aucune n'a été enregistrée pour ces éléments dans la dernière décennie. Conformément au programme de suivi environnemental de ce site, ces données feront l'objet d'un suivi rigoureux et exhaustif dans les trois prochaines années.

Faits saillants :

Le site de Stablex à Blainville, comme tous les lieux d'enfouissement situés au Québec, fait l'objet d'un suivi environnemental rigoureux et constant. Entre 2015 et 2025, le Ministère a réalisé un total de 87 inspections terrain afin de veiller à la conformité des opérations de l'entreprise, en plus d'effectuer des vérifications hors site, lesquelles n'ont permis de détecter aucune fuite ni source de contamination en provenance du site.

En plus du suivi de conformité réalisé de manière récurrente par le Ministère, rappelons qu'en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, Stablex doit périodiquement effectuer un suivi pour attester le respect de ses autorisations environnementales. Elle doit ainsi rendre compte de ses activités qui pourraient potentiellement affecter les eaux souterraines, les eaux de surface ainsi que les eaux rejetées dans le réseau d'égout lors de ses opérations. Ces informations sont ensuite validées par le Ministère.

