TORONTO, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Lysander Funds Limited (« Lysander ») a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces estimées pour chacun des fonds FNBActif d'actions privilégiées Slater Lysander, FNBActif de trésorerie de sociétés Canso Lysander et FNBActif de titres à taux variable Canso Lysander (TSX: PR) (TSX: LYCT) (TSX: LYFR), respectivement (chacun, un « FNB » et collectivement, les « FNB ») pour l'exercice fiscal 2025.

Exercice fiscal estimé se terminant le 15 décembre 2025, distributions liquides

Les distributions fiscales estimées en espèces de fin d'exercice sont basées sur les informations disponibles au 31 octobre 2025. Ces montants reflètent des informations prospectives, et les distributions réelles peuvent différer de ces estimations. Voici les détails des montants estimés de distribution :

FNB Lysander Symbole boursier Revenu estimé Par unité Gains en capital estimés par unité Total estimé Répartition Par unité FNBActif d'actions privilégiées Slater Lysander PR 0,0459 $ 0,0000 $ 0,0459 $ FNBActif de trésorerie de sociétés Canso Lysander LYCT 0,0147 $ 0,2118 $ 0,2265 $ FNBActif de titres à taux variable Canso Lysander LYFR 0,0250 $ 0,0000 $ 0,0250 $

Lysander prévoit annoncer les distributions fiscales finales en espèces de fin d'exercice dès que les montants seront finalisés pour l'exercice fiscal se terminant le 15 décembre 2025. Les distributions fiscales finales en espèces de fin d'exercice seront basées sur les unités en circulation à la date d'enregistrement du 31 décembre 2025. Les montants imposables réels de toutes les distributions pour 2025, y compris les caractéristiques fiscales des distributions mensuelles en espèces, seront déclarés aux courtiers en investissement par l'entremise de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs (CDS) au début de 2026.

Les commissions, les commissions en cours, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés aux fonds d'investissement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et la performance passée peut ne pas se répéter. Les distributions sont basées sur le nombre réel d'unités en circulation à la date du registre. Les distributions sont versées en espèces et un investisseur qui reçoit ces distributions doit s'attendre à ce que la valeur de son investissement diminue avec le temps. Les distributions n'indiquent pas la performance, le taux de rendement ou le rendement. Si le revenu net/gains en capital du Fonds est inférieur aux montants distribués durant l'année fiscale, la distribution inclura un retour de capital.

Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de Lysander concernant les résultats ou événements futurs et reposent sur des informations actuellement disponibles. Certains facteurs importants et hypothèses ont été appliqués pour fournir ces déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont assujetties à ces mises en garde. Lysander estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables; cependant, Lysander ne peut garantir que les résultats ou développements réels seront réalisés. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent de manière significative des attentes actuelles. Les lecteurs ne devraient donc pas se fier excessivement à de telles déclarations prospectives. De plus, une déclaration prospective ne s'applique qu'à la date à laquelle elle est faite. Lysander n'a aucune obligation de mettre à jour publiquement une telle déclaration ni de refléter de nouvelles informations ou la survenue d'événements ou circonstances futures, sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent. Ces déclarations prospectives sont faites à la date de ce communiqué de presse.

